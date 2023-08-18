夏威夷山火｜山火增至110死　當局被批沒啟動警報　官員：響了也救不了那些人

記者彭巧蓁／綜合報道
夏威夷山火罹難者已來到110人。事故發生後，各界質疑島上的警報系統沒有作用使得民眾來不及逃生，對此，官員在記者會上辯護稱，即使警報響了也救不了更多人。
大火發生後，除了夏威夷電力公司受到猛烈抨擊之外，大眾的另一個矛頭指向的就是島上的警報系統。許多生還者都出面表示，火災發生當下沒有聽到警報系統的警示。毛伊島緊急事故管理局（Emergency Management Agency）負責人安達亞（Herman Andaya）16日在記者會上坦承沒有啟動警報系統，並為自己的決定進行辦護。
擔心反會誤導民眾入火海
有記者引用了幾名生還者的話說，如果在火勢尚未靠近社區時發出明顯的警告，他們的鄰居和親人可能會得救。
安達亞先是表示，他並不後悔沒有啟動警報。該警報系統是為了海嘯而準備的，夏威夷人接受過訓練，在警報響起時要逃到更高的地方，因此他擔心當天啟動警報，反而會導致民眾往大火方向而去。他還說，在火勢蔓延最嚴重的山腰上並沒有警報器，即使拉響警報，也救不了山腰上的那些人。
該記者繼續質疑問道，有報道稱安達亞在2017年擔任領導職之前沒有緊急管理經驗，問他是否考慮將負責人的職務交給其他人。
被質疑沒有資格勝任
安達亞回覆說，事實並非如此，他說為自己先前在擔任市長內閣工作人員期間，經常「向緊急行動中心報告」，且接受了大量的培訓，說他沒有資格勝任是不正確的。
而當記者向安達亞施壓時，市長比森（Richard Bissen）和夏威夷州州長葛林（Josh Green）都出聲為安達亞說話，葛林同意他的說法，認為如果自己聽到警報聲，也會認為是發生海嘯。
夏威夷山火從8日發生至今，已造成至少110人死亡，但救援隊才僅僅搜查了38%的受災地區。官員們表示，最終死亡人數尚不清楚，未來幾周可能會繼續攀升。
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