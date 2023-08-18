夏威夷山火｜山火增至110死　當局被批沒啟動警報　官員：響了也救不了那些人

記者彭巧蓁／綜合報道 夏威夷山火罹難者已來到110人。事故發生後，各界質疑島上的警報系統沒有作用使得民眾來不及逃生，對此，官員在記者會上辯護稱，即使警報響了也救不了更多人。 大火發生後，除了夏威夷電力公司受到猛烈抨擊之外，大眾的另一個矛頭指向的就是島上的警報系統。許多生還者都出面表示，火災發生當下沒有聽到警報系統的警示。毛伊島緊急事故管理局（Emergency Management Agency）負責人安達亞（Herman Andaya）16日在記者會上坦承沒有啟動警報系統，並為自己的決定進行辦護。

Bombshell 👀



Maui chief doesn’t regret not activating sirens during wildfire: ‘We would not have saved those people’https://t.co/1wwMfiOIsn pic.twitter.com/SY5k3FyqbL — 1776 (@TheWakeninq) August 17, 2023

擔心反會誤導民眾入火海 有記者引用了幾名生還者的話說，如果在火勢尚未靠近社區時發出明顯的警告，他們的鄰居和親人可能會得救。 安達亞先是表示，他並不後悔沒有啟動警報。該警報系統是為了海嘯而準備的，夏威夷人接受過訓練，在警報響起時要逃到更高的地方，因此他擔心當天啟動警報，反而會導致民眾往大火方向而去。他還說，在火勢蔓延最嚴重的山腰上並沒有警報器，即使拉響警報，也救不了山腰上的那些人。 該記者繼續質疑問道，有報道稱安達亞在2017年擔任領導職之前沒有緊急管理經驗，問他是否考慮將負責人的職務交給其他人。