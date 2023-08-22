夏威夷山火｜拜登夫婦夏威夷視察災情 災民憤怒抗議：不覺得有點遲嗎？

災民對車隊做出不雅手勢

拜登與夫人吉爾抵達毛伊島，準備前往受災最嚴重的拉海納地區。豈料，車隊才離開卡帕魯亞機場，就看到數十位憤怒的災民舉牌抗議。甚至有人對車隊做出不雅手勢大喊：「嘩，他終於來了呢！甚麼都沒做真是謝囉！」毛伊島東部基黑鎮的居民迪恩福克斯 (Dean Fuchs) 倒掛了一面夏威夷州旗，在接受記者採訪時，他氣憤地說：「你不覺得總統有點遲到了嗎？」他進一步表示：「當拜登被問及毛伊島的大火時，他那句『不予置評 』是對毛伊島災民的不尊重，我們來這裡是為了向總統傳達一個訊息，就是我們對聯邦政府的反應感到不滿。」

「不予置評」觸怒災民

據悉夏威夷野火發生後，拜登不但被拍到在海灘悠閒的模樣，甚至在記者問到關於野火時態度閃避，一句「不予置評」更是觸怒全美國民眾，就連同黨議員都不支持。儘管拜登宣稱聯邦政府已積極協助救災，並在第一時間發放每戶700美金（約5,486港元）的援助金，但災民們始終認為政府的動作慢半拍，沒有提供災民真正需要的援助。而事後更有許多證據證明，這場大火造成毛伊島如此大規模的死傷，是由於官員一系列明顯的失誤所造成，他們沒有發出緊急警報，也沒有批准及時撲滅大火，使得民眾對於政府的憤怒更加深一層。根據《紐約郵報》報道，拜登抵達後先是搭乘直升機到災區上空進行了20分鐘的巡視，然後與救難人員和生還者會面。拜登在談話中表示：「對於夏威夷人民，我向你們保證我們會一直與你們同在。願上帝保佑所有我們失去的人、願上帝保佑你們。」

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