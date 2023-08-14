夏威夷山火｜暖男守護家園不離不棄與愛犬不幸身亡 死時緊緊擁抱　

美國夏威夷毛伊島山火災害中，拉海納鎮遭受沉重打擊。這場山火災害，已導致至少93人喪生，並使得這個人口約1.3萬的小鎮幾乎全被燒毀。夏威夷毛伊島山火的死亡人數最少達93人，當局表示數字可能將持續上升。在這場無情的火災中，退休消防隊長保加（Geoff Bogar），他與好友Trejos決定一同拯救其他人，其中一人並為此付出了生命的代價。

保加（Geoff Bogar）是夏威夷拉海納鎮的居民，也是一名退休消防隊長。當夏威夷山火初起時，他與35年的好友Franklin Trejos決定留守當地協助其他居民，並試圖保護他的家。不過火勢逼近家園時，令他們被迫逃生。不幸的是，保加車子在關鍵時刻無法啟動，他被迫破窗逃出，並在地上爬行直到被一名巡邏警員發現送院治理。保加（Geoff Bogar）第二天返回當地時，發現好友68歲的Trejos以及他的3歲黃金獵犬Sam已於車內雙雙死亡。Trejos在死時仍然緊抱著愛犬，場面令人心酸。