夏威夷山火｜航空公司人手短缺 見義勇為休班機師揸飛機助330人逃生(有片)

夏威夷山火造成至少96人罹難，但也有許多感人故事傳出。一名休假的機師艾基甘 (Vince Eckelkamp)在航空公司人力不足時挺身而出，幫助了330人逃離火海。

夏威夷毛伊島發生了有史以來最嚴重的山火，至少已有96人死亡。這場山火造成了許多不幸，但也有感人的故事。一名聯合航空飛機師艾基甘 (Vince Eckelkamp)事發當時正巧在毛伊島度假，在火勢開始延燒後，機場陷入混亂，他主動要求幫忙，開著飛機幫助3百多人逃出生天。

艾基甘 (Vince Eckelkamp)接受採訪時表示，大火發生時，他正與家人結束在夏威夷為期五天的假期。當天一早，他們住的酒店停電了。艾基甘決定提早出發到機場，因此沒有被大火困住。由於山火引發混亂，艾基甘 一家的航班延誤並改到第二天，迫使這家人以及其他數十名滯留旅客在機場過夜。隔天當他們看到新聞照片時，才知道事情的嚴重性。