夏威夷山火｜航空公司人手短缺 見義勇為休班機師揸飛機助330人逃生(有片)

記者彭巧蓁／綜合報導
夏威夷山火造成至少96人罹難，但也有許多感人故事傳出。一名休假的機師艾基甘 (Vince Eckelkamp)在航空公司人力不足時挺身而出，幫助了330人逃離火海。
夏威夷毛伊島發生了有史以來最嚴重的山火，至少已有96人死亡。這場山火造成了許多不幸，但也有感人的故事。一名聯合航空飛機師艾基甘 (Vince Eckelkamp)事發當時正巧在毛伊島度假，在火勢開始延燒後，機場陷入混亂，他主動要求幫忙，開著飛機幫助3百多人逃出生天。
艾基甘 (Vince Eckelkamp)接受採訪時表示，大火發生時，他正與家人結束在夏威夷為期五天的假期。當天一早，他們住的酒店停電了。艾基甘決定提早出發到機場，因此沒有被大火困住。由於山火引發混亂，艾基甘 一家的航班延誤並改到第二天，迫使這家人以及其他數十名滯留旅客在機場過夜。隔天當他們看到新聞照片時，才知道事情的嚴重性。
夏威夷山火｜機師艾基甘︰大多飛機師都會挺身而出
艾基甘 (Vince Eckelkamp)得知，航空公司要求機師在兩次航班之間必須有一定的休息時間，導致人力不足可能要取消班機時，他立刻挺身而出。艾基甘 (Vince Eckelkamp)主動提出要求，明確表示準備好並可以飛行。「我在正確的時間出現在正確的地點，我認為大多數處於我這種情況的機師都會挺身而出，做我所做的事情。」
艾基甘 (Vince Eckelkamp)回憶當時機場一片混亂，令他不小心「解鎖了」在機師生涯穿著POLO衫、短褲和網球鞋駕駛客機的成就。即使見義勇為的行動令人敬佩，但艾基甘 (Vince Eckelkamp)謙虛地說他「沒有做任何特別的事情」，並表示他很高興能夠為夏威夷提供小量援助。「在機場工作的人們是真正的英雄。他們失去了房子，但仍然在幫助人們逃出去。」根據《美聯社》報導，夏威夷旅遊局稱，在大火發生後，航空公司紛紛提供廉價機票並增開航班，以載人出境。
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