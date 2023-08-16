夏威夷山火｜遺體一搬就碎　當局呼籲失蹤者親屬提供DNA

美國超過一個世紀以來，造成死亡人數最多的夏威夷毛伊島(Maui)山火，至今確認的死亡人數增至101人，另外有數以百計的人仍然失蹤，一項非官方統計指出，目前仍有1,302人下落不明。警方透露，許多遺體被燒到支離破碎。夏威夷州長葛林(Josh Green)表示，死亡人數恐再「大幅」上升。

葛林於周二(15日)表示，指事發至今逾一個星期，僅辨識出4名死者身分，大多數罹難者都被發現陳屍在毛伊島西部受災嚴重的拉海納地區的露天、汽車內或水中，並指無法確定有多少人失蹤，部分原因是很多人不得不拋下隨身物品逃亡，沒有帶到手機，因為手機都被燒毀，目前仍有數百人下落不明，死亡數可能大幅上升。茂宜島官員表示，將在通知家屬後公布死者姓名。毛伊島西部至少有2,200座建築受損或被摧毀，總損失金額估計將近60億美元。一項非官方統計指出，目前仍有1,302人下落不明。