夏威夷山火｜3律師事務所調查起火原因　矛頭直指電力公司設備故障

夏威夷毛伊島（Maui）野火已造成至少93人死亡，成為美國史上最致命的野火。不過，這場野火可能不僅只是天災，一名接受委託調查起火原因的律師瓦茨（Mikal Watts）表示，目前證據都將矛頭指向夏威夷電力公司，懷疑是該公司設備故障釀禍。

電線與乾燥樹枝接觸都可引發火災

《紐約郵報》報道，瓦茨・格拉（Watts Guerra）、蘇格頓・施瑞博爾（Singleton Schreiber）和法蘭茲法律集團（Frantz Law Group）3間律師事務所，接受委託對這起野火進行調查。參與調查的律師瓦茨（Mikal Watts）稱，「所有證據包括影片、目擊者證詞、火勢發展和僅存設施，都指向夏威夷電力（Hawaiian Electric）的設備是起火源」，另外2間律師事務所也認同瓦茨的看法。面對瓦茨的控訴，夏威夷電力表示，「火災原因目前尚無法確定，畢竟遭野火肆虐的大部分地區仍無法進入」。夏威夷州州長葛林（Josh Green）在記者會上透露，受災範圍前所未見，官方調查恐怕要花上數周甚至數個月。

夏威夷電力也遭指責沒有事先斷電。報道指出，發生強風時，帶電電線與乾燥樹枝接觸，或是掉落至乾燥的灌木叢，都可能引發火災。例如，2018年加州發生坎普野火（Camp Fire）後，為了避免更多火災，PG＆E電力公司自此更頻繁地主動斷電。夏威夷電力為夏威夷州95%居民提供服務，在毛伊島大火前，該公司曾表示強風導致地區電力線路中斷。此外，據《紐約時報》報導，廢棄的農田缺乏妥善管理，導致易燃的外來雜草叢生，更加劇了野火蔓延。隨著氣候變遷，夏威夷的雨量，乾旱助長當地火災意外增加，多年來專家早已警告毛伊島容易引發野火。

目前當局尚未定調野火起因，但專家認為有一種可能是，有功功率電線（active power lines）被強風吹倒引燃火勢，再加上乾燥天氣與颶風帶來的山風助長火勢蔓延。據統計，毛伊島西區至少2200棟建物受損毀壞，且大部分在住宅區，預估損失近60億美元（約470億港元）。據《BBC》報導，就在官方忙著救災時，毛伊島當地居民卻目擊到，有遊客在海灘戲水，令他們感到十分震驚。故鄉在夏威夷的好萊塢男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）也在Instagram寫道，「毛伊島不是你們現在渡假的地方。不要去旅遊。不要說服自己，在毛伊島陷入水深火熱時，出現在那裡是必要的」。當局也呼籲旅客勿前往毛伊島，將飯店留給野火災民。

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