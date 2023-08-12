夏威夷山火4大關鍵　專家指「人禍」增加救災難度　失蹤名單逾千人無法救援

記者高珞曦／綜合報道 美國夏威夷毛伊島（Maui）的觀光小鎮拉海納（Lahaina）近日發嚴重山火，《CNN》總結4個導致這場火災難以控制的原因。

專家指人禍間接導致天災 夏威夷四面環海又潮濕，卻在8日發生美國史上最嚴重山火災害，居民、遊客甚至必須跳海逃生，情況之危急可見一斑。《CNN》報道，多位氣象與火災專家指出，這場災難可說是人禍間接導致天災發生，作為夏威夷第二大島，毛伊島土地的使用方式改變，加上颶風「朵拉」（DORA）帶來的強風、乾燥天氣，救災能力不足導致難以及時遏止災害，讓度假天堂變成火焰煉獄。 據當地統計，目前至少55人死於這場災難，待搜救人員進入建築物後，數字將會增加。這場大火的死傷人數暫僅次於2018年北加州的坎普山火（Camp Fire），當年有85人死於坎普山火事件。

關鍵一：乾燥氣候 美國的《乾旱監測報告》（US Drought Monitor）指出，至少在過去一週，夏威夷乾旱狀況惡化，茂伊郡（Maui County）乾旱程度從上週的5％上升至16％，全夏威夷州的乾旱程度則是從6％增至14％。乾燥的土地、植被助長山火蔓延，若再加上強風吹襲，火勢自然一發不可收拾。 而在2018年一份《美國全國氣候評估報告》（Fourth US National Climate Assessment）中，揭示了夏威夷降雨逐年減少的狀況，反觀連續乾旱天數不斷增加，導致山火發生頻率更加頻繁。 關鍵二：颶風朵拉「佔天時」 近期颶風朵拉（DORA）正好位在夏威夷南方海面，以每小時約225公里的風速前進，結合滯留北方的高壓系統，形成「強勁且具破壞力的強風」。美國國家氣象局（NWS）表示，強風加上乾燥，加劇山火的致災性，且今年受厄爾尼諾現象影響，中太平洋夏天的颶風活動將比往年更為頻繁。

HEARTBREAK IN HAWAII: Stunning video shows the catastrophic damage left behind by deadly wildfires on the island of Maui. https://t.co/EGhGpBLNgk pic.twitter.com/AjZSFuOveb — Fox News (@FoxNews) August 11, 2023

🚨#WATCH: As Satellite Imagery Reveals Devastation from Maui Fire as multiple Buildings, and Lives Lost

⁰📌#Maui | #Hawaii

⁰The Maui Fire destroyed the town of Lahaina, causing significant devastation. Satellite imagery shows the before and after pictures, highlighting the… pic.twitter.com/KxdKdKUBfZ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 11, 2023