夏威夷山火4大關鍵　專家指「人禍」增加救災難度　失蹤名單逾千人無法救援

記者高珞曦／綜合報道
美國夏威夷毛伊島（Maui）的觀光小鎮拉海納（Lahaina）近日發嚴重山火，《CNN》總結4個導致這場火災難以控制的原因。
專家指人禍間接導致天災
夏威夷四面環海又潮濕，卻在8日發生美國史上最嚴重山火災害，居民、遊客甚至必須跳海逃生，情況之危急可見一斑。《CNN》報道，多位氣象與火災專家指出，這場災難可說是人禍間接導致天災發生，作為夏威夷第二大島，毛伊島土地的使用方式改變，加上颶風「朵拉」（DORA）帶來的強風、乾燥天氣，救災能力不足導致難以及時遏止災害，讓度假天堂變成火焰煉獄。
據當地統計，目前至少55人死於這場災難，待搜救人員進入建築物後，數字將會增加。這場大火的死傷人數暫僅次於2018年北加州的坎普山火（Camp Fire），當年有85人死於坎普山火事件。
關鍵一：乾燥氣候
美國的《乾旱監測報告》（US Drought Monitor）指出，至少在過去一週，夏威夷乾旱狀況惡化，茂伊郡（Maui County）乾旱程度從上週的5％上升至16％，全夏威夷州的乾旱程度則是從6％增至14％。乾燥的土地、植被助長山火蔓延，若再加上強風吹襲，火勢自然一發不可收拾。
而在2018年一份《美國全國氣候評估報告》（Fourth US National Climate Assessment）中，揭示了夏威夷降雨逐年減少的狀況，反觀連續乾旱天數不斷增加，導致山火發生頻率更加頻繁。
關鍵二：颶風朵拉「佔天時」
近期颶風朵拉（DORA）正好位在夏威夷南方海面，以每小時約225公里的風速前進，結合滯留北方的高壓系統，形成「強勁且具破壞力的強風」。美國國家氣象局（NWS）表示，強風加上乾燥，加劇山火的致災性，且今年受厄爾尼諾現象影響，中太平洋夏天的颶風活動將比往年更為頻繁。
關鍵三：土地利用方式改變
夏威夷居民近年大幅改變其土地利用方式，夏威夷大學研究熱帶火災專家的特勞尼希特（Clay Trauernicht）指出，目前島上的農園、牧場休耕，外來植物大舉入侵，影響面積將近夏威夷陸地總面積的四分之一，大片易燃的草叢、灌木在旱季形成火災隱患。
關鍵四：有限的救災資源
夏威夷群島不與美國大陸接壤，當地的林業和野生動物管理單位成員，主要由林務員、生物學家、技術人員等組成，並非專業的荒地消防員。特勞尼希特回憶，2021年夏威夷大島（Big Island）曾發生州史上第二嚴重的山火火災，當時卻只有不到300名消防人員能投入救災，若換做是美國本土，調動幾千名消防員救火或不成問題。
儘管NWS上週已發出乾旱警告，但短短幾天根本不足以面對突發的山火，特勞尼希特感嘆，「我們必須管理易燃植被，至少得在山火點燃前幾個月就採取行動」。
《CNN》報道還提到，除了救災人員，一些前來馳援的非營利組織、救援團隊現在根本進不去毛伊島西部，那裡斷電、失去通訊，當地的社交網站甚至發布了超過1000名失蹤人員名單，他們暫時透過小船、空投方式將可能需要的物資送至當地，之後等待政府單位批准，才能偕同當地救援團隊加入搜救行動。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
🚨#WATCH: As Satellite Imagery Reveals Devastation from Maui Fire as multiple Buildings, and Lives Lost— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 11, 2023
⁰📌#Maui | #Hawaii
⁰The Maui Fire destroyed the town of Lahaina, causing significant devastation. Satellite imagery shows the before and after pictures, highlighting the… pic.twitter.com/KxdKdKUBfZ
At least 55 killed and more than 1,000 structures damaged or destroyed in historic Maui wildfire disaster. @whitjohnson reports. https://t.co/EAQw9BOu7d pic.twitter.com/8YfD1a0DHX— Good Morning America (@GMA) August 11, 2023