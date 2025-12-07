夏威夷幾勞亞火山活躍 持續噴發已近1年 15至30米熔岩噴泉壯觀

美國火山學家指，夏威夷幾勞亞火山(Kilauea)周六(6日)再度噴出壯觀的熔岩。這座全球最活躍的火山之一，自去年起已近噴發了一整年。
美國地質調查所(USGS)夏威夷火山觀測站發表聲明表示，「目前(幾勞亞火山)北側的火山口，正持續噴出約15至30米高的熔岩噴泉」，「噴泉高度正迅速增加」。
火山第38次噴發
地質調查所表示，最新一次噴發在當地時間上午8時45分開始，這是幾勞亞火山第38次從地底深處噴出熔岩和氣體。紀錄顯示，幾勞亞火山自去年12月23日噴發以來，持續有間歇性活動，通常每次持續「一天或更短時間」噴發。
火山活動觀測機構指出，所有噴發活動都「限於夏威夷火山國家公園內的哈雷瑪烏(Halema'uma'u)火山口」，預計當地機場不會受到火山氣體或火山灰影響。
「裴雷之髮」效應是甚麼？
當局正密切關注火山氣體濃度是否過高，以及「裴雷之髮」(Pele's hair)現象會否出現。這種現象是冷卻熔岩所形成的玻璃狀細絲，「會從噴火口噴至15公里以外的地方」。這種細絲會刺激皮膚，也對眼睛有害。據悉，裴雷是夏威夷的火山女神之名。
此外，專家指，熾熱的玻璃狀火山碎片，「恐會落在噴火口1至3公里範圍內的地面」。
幾勞亞火山自1983年以來一直非常活躍，噴發也頻繁。它是夏威夷群島6座活火山之一，其他活火山包括世界最大的毛納羅亞火山(Mauna Loa)。資料顯示，幾勞亞火山比鄰近的毛納羅亞火山要小得多，但火山活動卻更活躍，經常吸引遊客搭直升機觀賞其熾熱的噴發奇景。