夏威夷幾勞亞火山活躍 持續噴發已近1年 15至30米熔岩噴泉壯觀

美國火山學家指，夏威夷幾勞亞火山(Kilauea)周六(6日)再度噴出壯觀的熔岩。這座全球最活躍的火山之一，自去年起已近噴發了一整年。

美國地質調查所(USGS)夏威夷火山觀測站發表聲明表示，「目前(幾勞亞火山)北側的火山口，正持續噴出約15至30米高的熔岩噴泉」，「噴泉高度正迅速增加」。

火山第38次噴發

地質調查所表示，最新一次噴發在當地時間上午8時45分開始，這是幾勞亞火山第38次從地底深處噴出熔岩和氣體。紀錄顯示，幾勞亞火山自去年12月23日噴發以來，持續有間歇性活動，通常每次持續「一天或更短時間」噴發。