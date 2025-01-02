夏威夷檀香山社區跨年夜煙花爆炸　釀3死20重傷

美國檀香山地區一處社區因跨年夜煙花爆炸，造成至少3死20傷。圖為當地時間1日，事發地民宅發生爆炸後的情形。（圖／美聯社）

當地時間1日，美國夏威夷州當局表示，檀香山地區（Honolulu）一處社區在跨年夜發生煙花爆炸事件，造成至少3人死亡、20人重傷。

檀香山緊急服務部主任：是從業30多年來遇到的最嚴重事故之一

據美聯社當地時間1日報道，檀香山消防局在聲明中稱，事發地靠近檀香山國際機場及美國空海軍聯合基地，距離美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial）僅3公里多，後者是建於「珍珠港事變」亞利桑那號戰艦被擊沉殘骸之上的一座紀念館。

據報道，檀香山緊急醫療服務中心表示，該事故造成2人當場死亡，另有20名傷者被送往醫院。檀香山緊急服務部主任詹姆·愛爾蘭博士（Dr. Jim Ireland）1日在記者會上表示，這是他從業30多年來遇到的最嚴重事故之一。