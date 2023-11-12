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國際
2023-11-12 17:51:53

夏威夷毛伊島突現Barbie粉紫水塘 專家解構原因(有片)

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毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，十分驚艷。(美聯社)

毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，十分驚艷。(美聯社)

美國夏威夷毛伊島(Maui)一個野生動物保護區的池塘，近日突然出現一大片粉紫色，猶如《Barbie芭比》真人版電影裡的夢幻場景，吸引大批遊客前往朝聖。專家指，可能是乾旱導致這現象，並警告民眾不要接觸池水，或飲用池水。

毛伊島的奇利亞水塘國家野生動物保護區(Kealia Pond National Wildlife Refuge)，上月30日有遊客發現池水竟呈現一片既詭異又夢幻的粉紫色，於是向管理當局通報。照片和影片隨後在社交網瘋傳，吸引大量遊客前去保護區參觀。

毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色。(美聯社) 毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，遊客到來參觀拍照。(美聯社) 毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，遊客到來參觀。(美聯社) 毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，形成奇景。(互聯網) 毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，形成奇景。(互聯網) 毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，估計因乾旱導致。(互聯網) 毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，估計因乾旱導致。(互聯網) 毛伊島一處動物保護區的池塘突然出現一大片紛紫色，估計因乾旱導致。(互聯網)

專家解構

管理員沃爾夫(Bret Wolfe)表示，他們起初懷疑是池中藻類大量繁殖，但實驗室DNA分析結果顯示，池水變色是「鹽桿菌」(halobacteria)導致。這種細菌生活在鹽湖、鹽場及腐壞的鹽製品等中性鹽環境中，被認為是「嗜極生物」(extremophiles)，意指在極端環境下才能生存。它們通常於鹽分含量較高的水體中繁衍生長，而從異常水塘採集到的樣本顯示，目前池水鹽度大於千分之七十，鹽分含量是海水的2倍。

專家認為，毛伊島的乾旱是導致池水變色的原因之一。正常情況下，島上懷卡普溪(Waikapu Stream)的溪水會流入奇利亞水塘並提高水位，然而因為持續乾旱，已有很久沒有溪水注入。要等到下雨時，再有溪水流入以降低池水鹽度，水的顏色才能恢復正常。

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