夏威夷毛伊島突現Barbie粉紫水塘 專家解構原因(有片)

美國夏威夷毛伊島(Maui)一個野生動物保護區的池塘，近日突然出現一大片粉紫色，猶如《Barbie芭比》真人版電影裡的夢幻場景，吸引大批遊客前往朝聖。專家指，可能是乾旱導致這現象，並警告民眾不要接觸池水，或飲用池水。

毛伊島的奇利亞水塘國家野生動物保護區(Kealia Pond National Wildlife Refuge)，上月30日有遊客發現池水竟呈現一片既詭異又夢幻的粉紫色，於是向管理當局通報。照片和影片隨後在社交網瘋傳，吸引大量遊客前去保護區參觀。