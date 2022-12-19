夏威夷航空客機遇強烈氣流致36傷 11人情況嚴重 乘客拋飛猛撞天花板(有片)

美國夏威夷航空周日一班由鳳凰城飛往檀香山的客機遇到強烈氣流，最少36人受傷，其中11人傷勢嚴重，有乘客事發一刻「往上拋飛，撞到天花板」。航空公司表示，旗下航班近年未遇到同類事故，形容情況不尋常，是該公司至今遇過最嚴重的氣流事件。

出事客機載著278名乘客和10名機組員，從亞利桑那州鳳凰城飛往夏威夷檀香山，報道指，客機在降落30分鐘前遇上劇烈氣流，最後於當地時間上午10時50分左右安全降落檀香山機場。

美聯社報道，客機降落後，大批受傷乘客陸續由救護車送院，檀香山緊急醫療服務表示，有36人受傷，包括一名1歲嬰兒，傷者中一人頭部重傷，另外多人割傷、瘀傷、感到惡心等，20人須送院，其中11人情況嚴重，報道指，有乘客撞傷後當場昏迷。夏威夷航空營運總監Jon Snook表示，有3名空中服務員受傷。