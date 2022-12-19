夏威夷航空客機遇強烈氣流致36傷 11人情況嚴重 乘客拋飛猛撞天花板(有片)

美國夏威夷航空周日一班由鳳凰城飛往檀香山的客機遇到強烈氣流，最少36人受傷，其中11人傷勢嚴重，有乘客事發一刻「往上拋飛，撞到天花板」。航空公司表示，旗下航班近年未遇到同類事故，形容情況不尋常，是該公司至今遇過最嚴重的氣流事件。
出事客機載著278名乘客和10名機組員，從亞利桑那州鳳凰城飛往夏威夷檀香山，報道指，客機在降落30分鐘前遇上劇烈氣流，最後於當地時間上午10時50分左右安全降落檀香山機場。
美聯社報道，客機降落後，大批受傷乘客陸續由救護車送院，檀香山緊急醫療服務表示，有36人受傷，包括一名1歲嬰兒，傷者中一人頭部重傷，另外多人割傷、瘀傷、感到惡心等，20人須送院，其中11人情況嚴重，報道指，有乘客撞傷後當場昏迷。夏威夷航空營運總監Jon Snook表示，有3名空中服務員受傷。
乘客：最驚嚇的飛行經驗
乘客Kaylee Reyes受訪稱，客機於降落前約半小時遇上氣流，她的母親剛坐下來，來不及扣上安全帶，結果「她整個人往上飛，撞到天花板」。從網上流傳照片可見機艙天花板受損，有氧氣罩掉下。
Snook機組人員事前已清楚了解天氣預告，但「這樣特別的空氣帶卻沒有預警……就是危險所在」。
英國《每日郵報》報道，Twitter 用戶「lynnxxy」上傳機艙內部影片，留言表示：「最驚嚇的飛行經驗，飛行途中出現很強的氣流，有些乘客撞到天花板致頭部受傷，我自己安全，當時只是往上拋起。有坐在後面的乘客撞斷頸、頭部和面部流血，希望他們可以早日康復，這是很創傷性的事件」。
檀香山國家氣象局氣象專家Thomas Vaughan指，事發時歐胡島(Oahu)一帶有雷暴警告，範圍包括該航班飛行路徑。