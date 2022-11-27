夏洛特公主封愛丁堡女公爵？ 傳英王查理斯留封號給孫女 非「內定」人選弟弟愛德華王子

英國王夫菲臘親王去年逝世後，其愛丁堡公爵(Duke of Edinburgh)爵位被指原屬意小兒子愛德華王子繼承，但英王查理斯三世登基後遲遲未賜予弟弟封號。英國《星期日郵報》引述消息稱，有關愛丁堡爵位封號事宜正在討論中，但英王似乎傾向將爵位留給孫女夏洛特公主，以紀念9月離世的母親英女王，女王還未登基前是愛丁堡公爵夫人。另外，由夏洛特獲封為愛丁堡女公爵(Duchess of Edinburgh)可凸顯其王位繼承權，她目前是繼父親威爾斯親王威廉、哥哥喬治王子後，第三順位王位繼承人。

為何查理斯傾向夏洛特公主獲愛丁堡爵位？

威廉首名孩子於2013年出世前，王室長子繼承權已修改，准許威廉夫婦所生的女孩與男孩擁有同等繼承權，而夏洛特公主2015年出生時有關新例已生效，所以她的繼承權不受2018年出生的弟弟路易王子影響。愛丁堡公爵和女公爵封號在英國王室中屬重要王室成員，作為王儲的第二位孩子，夏洛特與英女王二女兒安妮公主擁有一樣地位，但不同於安妮公主，夏洛特的王位繼承排序不會因弟弟出生而改變，直至兄長喬治王子的孩子出生，她才「讓位」給喬治的孩子。

當父親威廉繼承王位，喬治王子會自動成為康沃爾公爵，然後才成為威爾斯親王，而不會成為愛丁堡公爵。消息人士稱，夏洛特公主的地位具歷史性重要意義，因她是第一位女性王室成員擁有的王位繼承排名不受弟弟的出生影響，「所以夏洛特應獲體制上同樣重要的相對封號，因她不排除會成為君王，若喬治王子沒有孩子」。