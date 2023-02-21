夏洛特公主膺全球最富有兒童 身家逾330億 點解會有錢過阿哥喬治？

有調查指，英國王儲威廉及夫人凱特的7歲二女夏洛特公主是全球最有錢兒童，身家逾35億英鎊(約332億港元)，其次才是年長兩歲的兄長喬治王子。小孩子年紀輕輕已有豐厚身家，大部分都是從未來繼承而來，那為何夏洛特會有錢過阿哥？
「全球最富有兒童榜」(The World's Richest Kids)由英國兒童電動車品牌Electric Ride on Cars統計加上推斷而成。今年共有41個單位上榜，除個人外，部分單位為兄弟姊妹組合。大部分上榜兒童的身家來自未來將會繼承的財產(future inheritance)，其餘亦有本身真的有收入的YouTuber、NFT藝術家、糖果公司創辦人、演員及歌手等，年齡介乎4至18歲，上榜者大部分是美國人，但頭兩位都來自英國王室。
最富有兒童｜「凱特效應」令夏洛特身家勝兄長
夏洛特跟喬治的身家，同樣來自未來將繼承的財產。夏洛特身家更勝一籌的原因，是調查人員同時計及知名度及公眾影響力等因素，再推算有關兒童的總身家。報告指，夏洛特的身家儘管較2021年下跌12%，但基於「凱特效應」(Kate Middleton effect)，她今年的身家仍然勝過喬治。「凱特效應」是指凱特帶來的廣告效果，她所穿的衣飾鞋履往往都大賣，預期夏洛特未來也會有同樣的影響力。
前十名的其他上榜兒童，包括法國奢侈品大亨皮諾特(Francois-Henri Pinault)的15歲女兒Valentina(第3)、影星湯告魯斯的16歲女兒Suri Cruise(第5)，以及歌手Beyonce與饒舌歌手Jay-Z的11歲女兒Blue Ivy(第7)等。至於威廉的4歲細仔路易王子，則排第13，而亨利王子與梅根的3歲兒子阿奇，只位列第17。
全球最富有兒童部分排名
排名/人物/年齡/身家來源/身家
1 英國夏洛特公主/7歲/未來繼承/35.9億英鎊
2 英國喬治王子/9歲/未來繼承/24.5億英鎊
3 法國奢侈品大亨皮諾特女兒/15歲/未來繼承/15.9億英鎊
4 摩納哥雅克王子/7歲/未來繼承/8.1億英鎊
5 湯告魯斯女兒Suri/16歲/未來繼承/6.5億英鎊
7 Beyonce女兒Blue Ivy/11歲/未來繼承/4.9億英鎊
9 Vlad及Niki/9及7歲/YouTuber/2.3億英鎊
13 英國路易王子/4歲/未來繼承/1億英鎊
17 英國亨利王子兒子阿奇/3歲/未來繼承/3,200萬英鎊