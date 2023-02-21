夏洛特公主膺全球最富有兒童 身家逾330億 點解會有錢過阿哥喬治？

有調查指，英國王儲威廉及夫人凱特的7歲二女夏洛特公主是全球最有錢兒童，身家逾35億英鎊(約332億港元)，其次才是年長兩歲的兄長喬治王子。小孩子年紀輕輕已有豐厚身家，大部分都是從未來繼承而來，那為何夏洛特會有錢過阿哥？

「全球最富有兒童榜」(The World's Richest Kids)由英國兒童電動車品牌Electric Ride on Cars統計加上推斷而成。今年共有41個單位上榜，除個人外，部分單位為兄弟姊妹組合。大部分上榜兒童的身家來自未來將會繼承的財產(future inheritance)，其餘亦有本身真的有收入的YouTuber、NFT藝術家、糖果公司創辦人、演員及歌手等，年齡介乎4至18歲，上榜者大部分是美國人，但頭兩位都來自英國王室。