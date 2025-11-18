外交部促收回錯誤言行 日外務省官員抵北京圖降溫

日本首相高市早苗上任不足一個月，其涉台灣言論導致中日關係惡化。外交部與駐日大使館提醒中國公民暫時避免前往日本，教育部其後亦發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。中方官媒也連日發表評論，炮轟日本。日本傳媒昨突然報道，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日起訪問中國，預計將圍繞高市涉台發言與中方協商。金井此行似乎是為了局勢降溫。據悉，他將強調高市早苗在國會質詢時發表的涉台言論，不代表日方一貫立場有變。外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定，也是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。中方敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。
報道指，金井正彰昨抵達北京後，將於今日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤。日媒指，預計金井在會面時將表達，高市在國會的答辯並未改變日本在1972年《日中聯合聲明》中表明的承認中華人民共和國是中國唯一合法政府這一立場，並呼籲避免對中日關係造成影響。不過預計日方不會同意撤回高市有關言論。對於金井正彰訪問中國，毛寧指相關磋商，如果有消息中方會及時發布。她表示，「我想強調的是，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經並將繼續向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。」
外交部：李強G20峰會無安排晤日領導人
有記者問及日前有個別日本政客稱中方對高市早苗涉台錯誤言論「反應過度」。日內閣官房長官木原稔也辯稱，日本政府在台灣問題上的立場沒有改變，與1972年《中日聯合聲明》一致。中方對此有何回應？毛寧說，「對於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。」她續指，中日探討復交時，中方明確提出「復交三原則」，即中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府；台灣省是中華人民共和國領土不可分割的一部分；所謂「日蔣條約」非法無效，應予廢除。
高市上任初期，於10月31日在南韓舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間，與國家主席習近平會晤，而南非約翰內斯堡將於11月22日至23日舉行G20(二十國集團)領導人峰會；有記者問國務院總理李強是否會與日本首相會談，毛寧表示，李強總理沒有會見日方領導人的安排。共同社昨稱，高市本月7日在國會眾院預算委員會回答質詢時稱，台灣發生突發事態或構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，被指暗示日本可能武力介入台海局勢，導致中日關係急轉直下。報道指，金井正彰訪華，可能就李強與高市在G20期間以「站著交談」等方式接觸並溝通。
中國旅行社暫停日本遊產品 日電影暫緩上映
繼中國多間航空公司免費退改赴日機票後，中國多間大型旅行社周日起亦已暫停銷售日本遊產品，無論是旅行團或是自由行。日本經濟研究的野村綜合研究所公布，若然未來一年中國訪日客減少四分之一，將令日本損失22,124億日圓(約1,111.5億港元)，相等於0.36%的本地生產總值(GDP)。中日交流活動亦暫停，包括原定本月下旬在北京舉行的「東京-北京論壇」延期，江蘇省徐州市的代表團亦取消對日本友好城市半田市的訪問計劃。內媒報道，原定近期上映的日本電影《蠟筆小新:熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》均宣布暫緩上映。