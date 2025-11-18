外交部促收回錯誤言行 日外務省官員抵北京圖降溫

日本首相高市早苗上任不足一個月，其涉台灣言論導致中日關係惡化。外交部與駐日大使館提醒中國公民暫時避免前往日本，教育部其後亦發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。中方官媒也連日發表評論，炮轟日本。日本傳媒昨突然報道，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日起訪問中國，預計將圍繞高市涉台發言與中方協商。金井此行似乎是為了局勢降溫。據悉，他將強調高市早苗在國會質詢時發表的涉台言論，不代表日方一貫立場有變。外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定，也是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。中方敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。

報道指，金井正彰昨抵達北京後，將於今日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤。日媒指，預計金井在會面時將表達，高市在國會的答辯並未改變日本在1972年《日中聯合聲明》中表明的承認中華人民共和國是中國唯一合法政府這一立場，並呼籲避免對中日關係造成影響。不過預計日方不會同意撤回高市有關言論。對於金井正彰訪問中國，毛寧指相關磋商，如果有消息中方會及時發布。她表示，「我想強調的是，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經並將繼續向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。」