外交部批美「長臂管轄」 特朗普：會讓中國停買俄石油

俄烏戰爭持續多時，美國接連施壓迫使俄羅斯與烏克蘭談判停火，總統特朗普周三聲稱，印度總理莫迪已承諾停止購買俄羅斯石油，「我之後會讓中國做同樣的事」。在北京，外交部發言人林劍回應指，中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，若中方權益受損，必將堅決反制，堅決維護自身主權、安全和發展利益。

特朗普希望中印這兩個俄羅斯的重要經濟夥伴對俄施壓。他在白宮表示：「我不樂見印度買(俄羅斯)石油，而他(莫迪)這天向我保證，他們不會再買俄國石油，這是重大進展，我之後會讓中國做同樣的事」。印度外交部未有正面回應，僅說印度目標是確保能源價格和供應穩定。