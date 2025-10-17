外交部批美「長臂管轄」 特朗普：會讓中國停買俄石油

俄烏戰爭持續多時，美國接連施壓迫使俄羅斯與烏克蘭談判停火，總統特朗普周三聲稱，印度總理莫迪已承諾停止購買俄羅斯石油，「我之後會讓中國做同樣的事」。在北京，外交部發言人林劍回應指，中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，若中方權益受損，必將堅決反制，堅決維護自身主權、安全和發展利益。
特朗普希望中印這兩個俄羅斯的重要經濟夥伴對俄施壓。他在白宮表示：「我不樂見印度買(俄羅斯)石油，而他(莫迪)這天向我保證，他們不會再買俄國石油，這是重大進展，我之後會讓中國做同樣的事」。印度外交部未有正面回應，僅說印度目標是確保能源價格和供應穩定。
歐美接連制裁後，俄羅斯以折扣價出售石油，吸引印度大幅增購，亦令俄國成為印度最大石油供應國，僅今年9月，俄每天輸出162萬桶石油至印度，佔其總進口量約三分一。最近數月，面對美國壓力，莫迪堅拒讓步，惹怒了特朗普，早前宣布對印度進口貨品關稅稅率提高至50%。
另外，中國對稀土實施出口管制，特朗普宣布下月起將額外對華加徵100%關稅。美財長貝森特周三批評，中國管制稀土出口是壟斷控制全球供應鏈，否定美中過去達成的共識，是極其挑釁、經濟脅迫，呼籲盟友共同合作去除風險，減低對中國稀土的依賴。
貝森特：無意與華脫鈎
他說，美國政府有多個制衡中國的籌碼，包括停止供應中國需求的飛機引擎等部件，又會考慮在稀土等行業設價格下限，打擊中國操縱市場做法。但他強調無意跟中國脫鈎，也不排除再延長關稅暫緩期，換取中方放寬稀土出口管制。林劍回應指，中方的措施符合國際通行做法，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。