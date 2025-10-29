外交部：習近平與特朗普明日南韓釜山會晤 白宮：香港時間早上10時舉行(更新)

更新：白宮稱，中美元首會面將於南韓周四早上11時(香港時間10時)舉行。亞太經合組織(APEC)峰會於南韓召開，特朗普在南韓總統李在明招待各國領袖的晚宴上稱，預料與習近平的會談歷時3至4小時，相信將會順利。特朗普透露，預料在習特會上芬太尼毒品問題取得成果，或會降低對中國徵收的相關關稅。另有報道稱，中國中糧集團已恢復向美方訂購大豆，是今年收成以來中方首次採購。中美元首今年雖曾通過3次電話，但有內地中美關係專家指出，領導人面對面會談對穩定和發展中美關係具有無可替代的重要性，能夠防止誤解誤判，避免兩國關係大起大落。

外交部發言人周三宣布，經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日(周四)在南韓釜山與美國總統特朗普會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。特朗普周三上午抵達南韓，出席亞太經合組織(APEC)峰會，並與南韓總統李在明會晤，雙方會談了87分鐘。特朗普談及明將與習近平舉行會談時表示，相信中美會達成一個對雙方都有利的協議。他強調，中美達成貿易協議對南韓也有好處，對所有國家也都是一件好事，雙方將解決鉅額貿易逆差、市場準入的不公平貿易壁壘，以及供應鏈等諸多問題。南韓傳媒稱，習特會或在釜山金海機場的會客場所「翼峰樓」舉行，因兩人的行程安排緊湊；特朗普明日下午將離開南韓，習近平則於明日飛抵當地。



特朗普訪韓｜首位美國總統獲頒韓無窮花大勳章 緩和貿易緊張關係 結束日本訪問行程的特朗普周三早上11時32分左右飛抵釜山，隨後轉乘美軍海軍陸戰隊一號飛往APEC峰會舉行場地慶州。飛抵慶州之後，特朗普出席APEC工商領導人峰會午餐會並發表主題演講，稱美韓兩國間的貿易協議即將達成。之後，他前往國立慶州博物館，與李在明舉行會談。李在明向特朗普授予南韓最高級別勳章——無窮花大勳章，是首位美國總統獲此榮譽，展現南韓政府期望加強美韓首腦關係、推動兩國同盟發展。除了無窮花大勳章，李在明還送特朗普另一閃閃發光禮物，是新羅金冠塚王冠複製品。報道認為，李在明的「送禮」是為了緩解兩國之間在貿易和國防上的緊張關係。李在明向特朗普授予無窮花大勳章時稱，是以表彰他在朝鮮半島扮演的「和平締造者」的角色。