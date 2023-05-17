外國人因買酒要檢查年齡　遷怒便利店員：「我討厭日本」

根據日本的法例，在購買酒精飲品需要確認年齡是否超過20歲。而在部份的便利店，需要在收銀機前確認。不過在周日（14日）TikTok有人上載了一條影片，一名明顯非日本籍的男子，以日語向店員發怒。男子對便利店對年齡檢查的要求感不滿，指自己已經64歲，質疑店員為何不能動動腦筋通融一下。

在各國放寬入境規則之後，不少人包括香港以至全世界喜愛旅遊的人，都去了日本旅行。然而大家是不是都喜歡日本呢，網絡上就有一條影片，一位外國籍男子在日本的7-11便利店內指罵店員，並表示「我討厭日本」。原因是店員因應日本政府的要求，在男子購買酒精飲品時出示年齡證明，男子對這要求感到不滿。

質疑店員不肯通融

他表示：「很久沒去7-11。我第一次去就學會了規則，這是愚蠢的規則。」他再質問：「為甚麼都不動動腦袋？」「去六本木、去澀谷，所有人都檢查嗎？真糟糕，不動腦袋的人最糟糕。」他又表示：「我來日本40年了，走遍全世界，就沒人會這麼笨。」他又罵：「動一下腦袋吧！你不是機械人，是人類呀」之後男子一邊罵，一邊拍檯，影片最後男子就離開了便利店。

網民普遍就對男子並不支持，有人指「不明白為何要對一個機械化的店員動怒」，又有指「你必須遵守店的規則」，也有人覺得男子拍打店的檯及門就應該報警。

7-11的公關在接受媒體訪問時，表示知悉有關的事件，並且在確認事件中的店舖。公司表示，相信事件是出於店員要求顧客在收銀機的接觸屏上確認年齡。又指公司一直在確保店員不會遭受到騷擾，而且不單是外國人顧客，會盡力讓客人了解店的規則。有網民就指，這位男子是一個尼泊爾籍人士。