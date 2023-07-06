外國旅客回歸 日媒狂數旅客「失禮」行為

自去年底日本逐步放寬旅客入境限制之後，前往日本的遊客急增。根據日本觀光局公布的數字，至今年5月已有189.89萬旅客入境，數字回復至疫情前近7成水平。然而，不知是太久沒去旅行還是甚麼，伴隨着的「失禮」遊客也增加。日本媒體就在各地訪問一些觀光點，查看一些旅客的「失禮」行為。 神社洗手水洗衫 媒體首先提及的，是在東京的淺草寺。報道指，記者在寺前供遊客入廟前洗手的寺舍，不單有人用水洗臉或是洗頭，甚至有人用來洗衫，把衫上的污積刷去，然而在附近其實就有指示牌教導應如何用水。而報道指，除了這些不懂得進入神社的禮儀之外，有京都人更覺得不滿的是，有外國人在寺廟內調情，受訪的居民表示，能理解外國人不懂得參拜的禮貌，但是在寺廟內調情親吻的行為就難以接受。而在一些寺廟，也有小孩爬上石燈籠以及進入禁止區域等的行為。

報道之後又表示，奈良的居民對奈良公園的鹿感到悲哀，原因是各式各樣對鹿的虐待都有，甚至有人對鹿隻動粗。 動漫聖地擠滿人拍照 至於在神奈川的鐮倉，著名動漫《男兒當入樽》的聖地，鐮倉高校前車站，更是有着有量的遊客拍照。住在附近的居民表示：「平時在周末周日見到動漫迷來都很正常。但在電影上畫以來，就有大量的動漫迷在平日也來拍照。有些人cosplay還好，甚至有人帶籃球來控球玩。」 報道表示，在採訪當日看到在有關的平交道上，有約50多個說中文的遊客聚集，並在那平交道前拍照。報道指，有些旅客在私有地上放置行李拍攝，也有人走出行人路拍照，令那一段的道路變得危險。有居民說：「在周末有更多外國人來拍照，有時即使有電車來了還不怕，我看到也覺得驚。」

隨處便溺及掉棄垃圾 除了這些之外，還有一些衛生問題困擾着日本人。有大阪的居酒居東主表示：「平時站着小便已經事小了，還有把不要的行李箱以及垃圾隨意棄置，又臭又麻煩。」他指，不少旅客在他們的後巷隨意小便及掉棄垃圾。 在大阪觀光名勝的道頓堀，有食店職員指，現在要進入大阪燒或章魚燒的店舖，非排隊不可。然而排除的人不太守規矩，甚至有些人排隊阻礙旁邊的其他店舖，而令店家被鄰居指責。他又表示，有時候在街上還有一些呆站的人，在周末的時候真時寸步難行。同樣煩惱的也有京都錦市場，有職員指邊走邊吃的旅客增加：「邊走邊吃串燒的人多了，在路上隨處棄置垃圾也增加。在人多的時候，旅客都依然會邊行邊食，有人邊食邊談，也有撞到人的，也有把食物沾到別人衣衫的。」