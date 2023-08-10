外國遊客闖平交道影相打卡　日本列車被迫緊急煞停（有片）

隨着世界復常，前往日本的遊客漸增。不過伴隨的是更多令人咋舌的行為出現。日本有傳媒日前收到一段影片，竟然有女性的外國遊客，為了拍照而走入正在響號的平交道內，而且拿着傘在拍照，幸好駛來的列車發現，並在平交道前緊急停車，而遊客發現後逃去。

日本富士新聞在周三（9日）播放一段行車攝錄器的影片，影片中平交道已經在響號，以及將欄桿落下，代表即將有列車要通過。不過在落下欄桿期間，兩名拿着傘的女子，其中一人卻突然走入路軌內的位置，並着在欄桿外的朋友為她拍照。在30秒左右的時間，原定準備通過列車在右邊緊急煞停，女子在發現列車之後，慌忙向另一邊，越過欄桿逃去。