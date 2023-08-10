外國遊客闖平交道影相打卡　日本列車被迫緊急煞停（有片）

隨着世界復常，前往日本的遊客漸增。不過伴隨的是更多令人咋舌的行為出現。日本有傳媒日前收到一段影片，竟然有女性的外國遊客，為了拍照而走入正在響號的平交道內，而且拿着傘在拍照，幸好駛來的列車發現，並在平交道前緊急停車，而遊客發現後逃去。
日本富士新聞在周三（9日）播放一段行車攝錄器的影片，影片中平交道已經在響號，以及將欄桿落下，代表即將有列車要通過。不過在落下欄桿期間，兩名拿着傘的女子，其中一人卻突然走入路軌內的位置，並着在欄桿外的朋友為她拍照。在30秒左右的時間，原定準備通過列車在右邊緊急煞停，女子在發現列車之後，慌忙向另一邊，越過欄桿逃去。
拍攝到影片的目擊者表示，影片是在周一（7日）於JR鎌倉站附近一個平交道前拍攝，那位走入路軌的女子似是一位外國人，而她當時有一個感到吃驚的表情。拍攝到影片的車主又表示，這種情況在江之島電鐵路旁已見怪不怪，但是他認為遊客們還是需要注意，因為這樣可能會發生意外。他又指，在聽到平交道響號時，仍闖入路軌，是對列車運行的干擾以及關乎人命的危險行為，為了拍照而闖入就更是不可。
對於有關的影片，一些網民就認為警察應該尋找該名女子，並對她作出起訴。原因是她的行為已影響了列車的正常運作，屬業務妨礙的行為，鐵路公司也可以循民事方式追究涉事女子引發的緊急停車而令列車日常運作受影響的損失。