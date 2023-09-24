外星生命｜木衛二可能存在生命？韋伯太空望遠鏡取得新證據

韋伯太空望遠鏡所取得的影像及數據顯示，在木星衛星之一「木衛二」(Europa)上檢測到的二氧化碳，可能來自其冰殼下的廣闊海洋，令科學家推測其冰下海洋可能孕育生命。
科學家相信，在木衛二冰層覆蓋的表面下數公里處，存在一片巨大的鹹水海洋，提高了木衛二存在外星生命的可能性。可是，要確定這片隱藏的海洋是否具有維持生命所需的化學元素，相當困難。組成生命的關鍵元素之一的二氧化碳，已在木衛二表面發現，但是否從其冰下海洋而來，仍未能確定。
兩個由美國領導的研究小組，利用韋伯太空望遠鏡近紅外光譜儀的數據，繪製木衛二表面的二氧化碳圖，並各自在《科學》期刊發表研究結果。
美國科學家進行兩項研究
第一項研究使用韋伯太空望遠鏡獲得的資料，來研究二氧化碳是否可能來自海洋以外的地方。康奈爾大學行星科學家Samantha Trumbo指出，其研究結論是二氧化碳「來自木衛二的內部，可能是冰下海洋」。但他們也無法排除二氧化碳來自木衛二內部岩石狀碳酸鹽礦物的可能性，那些碳酸鹽礦物在光滲下可能會分解成二氧化碳。
第二項研究則使用同樣的韋伯太空望遠鏡資料，也顯示「二氧化碳來自木衛二內部」。
On the icy crust of Jupiter's moon Europa, Webb has discovered carbon dioxide that likely originated in the liquid water ocean below. Understanding the chemistry of this ocean could help determine if it is a good place for life as we know it: https://t.co/tGLrJrVsyl pic.twitter.com/4C4JjZMCBw— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 21, 2023