外星生命｜木衛二可能存在生命？韋伯太空望遠鏡取得新證據

韋伯太空望遠鏡所取得的影像及數據顯示，在木星衛星之一「木衛二」(Europa)上檢測到的二氧化碳，可能來自其冰殼下的廣闊海洋，令科學家推測其冰下海洋可能孕育生命。

科學家相信，在木衛二冰層覆蓋的表面下數公里處，存在一片巨大的鹹水海洋，提高了木衛二存在外星生命的可能性。可是，要確定這片隱藏的海洋是否具有維持生命所需的化學元素，相當困難。組成生命的關鍵元素之一的二氧化碳，已在木衛二表面發現，但是否從其冰下海洋而來，仍未能確定。

兩個由美國領導的研究小組，利用韋伯太空望遠鏡近紅外光譜儀的數據，繪製木衛二表面的二氧化碳圖，並各自在《科學》期刊發表研究結果。