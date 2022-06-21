外洩電郵揭普京疑靠神秘網絡 隱藏逾350億秘密資產

西方制裁俄羅斯，普京未驚過？有跨國記者組織聯同俄語獨立傳媒聯合調查逾一年後，指透過分析外洩電郵，揭發一個由超過80間公司及機構組成的神秘網絡，替普京隱藏45億美元(約351億港元)秘密資產。

英國《衛報》周一報道，記者組織OCCRP與俄語新聞網站Meduza從一批於去年9月外洩的電郵中，識別出86間公司及非牟利組織，似乎共用同一個電郵域名LLCinvest.ru。調查並發現，這批公司及機構的個別人士，分別持有多間與普京有關的渡假屋及其他資產，包括巨額現金流及遊艇。

多個機構用人員 同一域名電郵

外洩電郵同時揭露，上述眾多機構的高層、管理人員、持有或管理可疑資產的人物，會在電郵中討論日常業務，看來就像一個單一組織一樣，「LLCinvest似足一個合作組織或機構，其成員會互換利益及物業」。當中涉及的可疑物業，據報包括在黑海城市格連吉克(Gelendzhik)的一座值逾96億港元的宮殿，名義上由億萬富豪羅滕貝格(Arkady Rotenberg)透過一間公司持有，但俄反對派領袖納瓦爾尼指它是為普京而建造。調查發現該間公司的母公司高層，曾以LLCInvest.ru為電郵域名。而圍繞該座宮殿的酒莊，是由一個非牟利組織持有，組織創辦人是普京兩名親信，當中一人以及其多名與酒莊有關的人士，同樣擁有以LLCInvest.ru為域名的電郵帳號。

普京友人持有滑雪度假村

此外，普京女兒2013年於列寧格勒州(Leningrad Oblast)一個滑雪度假村結婚，該度假村由普京友人、俄羅斯銀行 (Rossiya Bank)董事會主席及最大股東科瓦利丘克(Yury Kovalchuk)名下公司持有。該間公司的母公司亦疑與LLCInvest.ru有連繫。

調查報告指，LLCInvest的電郵服務並不開放予公眾使用，其伺服器由電訊公司Moskomsvyaz持有，而Moskomsvyaz又與俄羅斯銀行關係密切。俄羅斯銀行目前正受西方制裁，美國財政部曾指它是俄羅斯高官的「私人銀行」。

報道強調，事件不代表使用LLCInvest電郵的所有人都與普京有關。當中有一人同時是多間公司的董事，他亦是唯一肯回應查詢的人，聲稱自己只是負責「簽文件」的掛名董事，對上述網絡一無所知。克里姆林宮否認報道，說普京與上述資產及組織絕對無關。