外界質疑特朗普關稅公式ChatGPT生成 諾貝爾經濟獎得主克魯明：馬斯克那群井蛙小孩傑作｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普上周三在白宮玫瑰園宣布對各地貿易夥伴徵收對等關稅，即時引起不少人質疑各地徵稅率是ChatGPT等人工智能(AI)聊天機械人生成。科技新聞網The Verge上周五直指對等關稅是由數個聊天機械人「過於簡單的計算程式」炮製出來。諾貝爾經濟獎得主克魯明(Paul Krugman)發文稱，像學生考試無溫書亂寫一通，並將矛頭指向招攬一群年輕科技人才、領導政府效率部(DOGE)裁員和削減部門的科技界富商馬斯克，指新關稅是其那群「井蛙現像」小孩的傑作。
特朗普關稅戰｜問AI聊天機械人得出相同計算公式
The Verge引述經濟學家James Surowiecki分析，發現只要簡單地將有關國家與美國的貿易赤字除以他們對美國的總出口，便得出特朗普宣布的各國稅率，完全沒有像特朗普政府所說將對方關稅和非關稅貿易壁壘計算在內。The Verge認為是AI聊天機械人建議特朗普採用，「一些X(社交平台)用戶發現，當問ChatGPT、Gemini、Claude或Grok提供一間容易方法解決貿易財赤，令美國獲公平對待時，它們會給予這個貿赤除以出口的方式程，非常一致」。The Verge問了ChatGPT和Grok AI，都是提供有關公式，甚至連10%基本標準稅率與白宮宣布的都一樣。James Surowiecki在社交網貼文稱，有關公式過於簡間單，他指外國雖擬向美國徵收關稅，但只是提出數字並無執行，例如南韓與美國有貿易協議，沒有向美國貨徵收50%關稅，歐盟也沒有向美國徵收39%關稅。
特朗普關稅戰｜克魯明：惡意愚蠢會殺死世界經濟嗎？
諾貝爾獎得主經濟學家克魯明日前撰寫題為《惡意愚蠢會殺死世界經濟嗎？》(Will Malignant Stupidity Kill the World Economy?)評論，指特朗普的關稅政策是災難，他的政策制定更惡劣。他指特朗普宣布的關稅高於幾乎所有人的預期，對經濟帶來的衝擊大過美國1930年實施惡名昭彰的《斯姆特-霍利關稅法 》(Smoot-Hawley tariff)，尤其是現時國際貿易的重要性較當時重要3倍。克魯明稱，政策可信度十分重要，若商家無法預測未來，便無法制定計劃；若外國政府不相信美國會理性應對，便不會制定有利美國的政策。
特朗普關稅戰｜克魯明：像初級職員拼湊出來
克魯明指出，若特朗普班子將與歐盟所有貿易納入他們的公式，不僅是實體商品，將會發現歐洲根本不是保護主義者。那些關稅稅率從何以來，克魯明稱依他的看法，那像是一名初級職員在發表前數小時拼湊出來的，美國貿易代表署的說明尤其像是沒有溫書的學生在考試時亂寫一通。更差勁的是特朗普的公式似乎是從ChatGPT及其他AI模式得出來，他引述了其他人在網上的測試。克魯明稱，在特朗普宣布新關稅後他已貼文推測是馬斯克那群鄧寧—克魯格小孩(Dunning-Kruger kids)所為，經過其他人測試，現在更加肯定。根據網上資料，Dunning-Kruger是指鄧寧—克魯格效應，亦有人稱井蛙現象，是一種認知偏差，能力欠缺的人有一種虛幻的自我優越感，錯誤地認為自己比真實情況更加優秀。
克魯曼表示，誰會這樣制定政策，重點是特朗普並非真是試圖達到經濟目的，而是展示其權力。他又指，特朗普即使意識到錯誤，也不會修正政策，因為這會破壞他的權威形象。