外界質疑特朗普關稅公式ChatGPT生成 諾貝爾經濟獎得主克魯明：馬斯克那群井蛙小孩傑作｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普上周三在白宮玫瑰園宣布對各地貿易夥伴徵收對等關稅，即時引起不少人質疑各地徵稅率是ChatGPT等人工智能(AI)聊天機械人生成。科技新聞網The Verge上周五直指對等關稅是由數個聊天機械人「過於簡單的計算程式」炮製出來。諾貝爾經濟獎得主克魯明(Paul Krugman)發文稱，像學生考試無溫書亂寫一通，並將矛頭指向招攬一群年輕科技人才、領導政府效率部(DOGE)裁員和削減部門的科技界富商馬斯克，指新關稅是其那群「井蛙現像」小孩的傑作。

特朗普關稅戰｜問AI聊天機械人得出相同計算公式

The Verge引述經濟學家James Surowiecki分析，發現只要簡單地將有關國家與美國的貿易赤字除以他們對美國的總出口，便得出特朗普宣布的各國稅率，完全沒有像特朗普政府所說將對方關稅和非關稅貿易壁壘計算在內。The Verge認為是AI聊天機械人建議特朗普採用，「一些X(社交平台)用戶發現，當問ChatGPT、Gemini、Claude或Grok提供一間容易方法解決貿易財赤，令美國獲公平對待時，它們會給予這個貿赤除以出口的方式程，非常一致」。The Verge問了ChatGPT和Grok AI，都是提供有關公式，甚至連10%基本標準稅率與白宮宣布的都一樣。James Surowiecki在社交網貼文稱，有關公式過於簡間單，他指外國雖擬向美國徵收關稅，但只是提出數字並無執行，例如南韓與美國有貿易協議，沒有向美國貨徵收50%關稅，歐盟也沒有向美國徵收39%關稅。