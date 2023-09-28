外籍勞工增多 日本公務員改用簡易日語 助居日外國人融入生活

日本人說話有禮，政府人員更是言辭謹慎，因近年居留在日的外籍人士愈來愈多，政府推行「簡易日語」運動，鼓勵公務員說話「化繁為簡」。

《日本經濟新聞》報道，居日外國人人數，從2012年底的203萬暴增至2022年底的307萬，創歷史新高。政府積極推行「簡易日語」運動，讓非母語人士也能理解簡單日語，明年將製作職員培訓教材，希望創造外國人可在操簡單日語下獲得必要行政服務的環境。而「簡易日語」，就是替漢字標注發音，以及避免使用語意模糊的日語等。

簡化日語漢字

簡單日語，對居日外籍人士來說，是較易理解及運用。新冠疫情期間，有地方政府使用簡單的日語，向外籍人士傳達防疫資訊。而新製作的培訓教材將納入許多政府窗口業務的實際運作範例，教導公務員把較難的句子，說得簡單些。例如「請在這裡填寫」，可以把較難的漢字「記入」換成「寫」。告知對方「除了留卡(居留證)，其他都不需要帶來」，可直接換成「請帶在留卡過來」。