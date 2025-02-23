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國際
2025-02-23 16:19:31

外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌

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外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌

外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌

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常說情侶看對方手機是大忌，有調查發現，就算不看對方手機的訊息內容，亦有可能憑他/她使用手機習慣，找到其出軌的跡象。

18%受訪者表示曾在手機或平板等揭發伴侶出軌

英國手機格價網站Compare and Recycle訪問了2,000名成年人，整理了10個可能顯示伴侶出軌的「危險訊號」。受訪者中有18%表示曾在手機或平板等揭發伴侶出軌，當中近60%導致分手。

網站最終整理出10個「危險訊號」。排首位的是伴侶暗中擁有兩部手機而沒跟你說，有59%受訪者認為是出軌訊號；其次是當你想借用對方的手機是，被對方拒絕或監視著你使用，有逾半數受訪者認為這可能反映你的另一半正在出軌。排第三的是刪除跟別人的對話串，有44%受訪者認為這很有可疑。

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手機如何放大有「學問」，永遠放在自己視線範圍以內及反轉放，都可能隨時被懷疑出軌。(資料圖片)

手機如何放大有「學問」，永遠放在自己視線範圍以內及反轉放，都可能隨時被懷疑出軌。(資料圖片)

出軌訊號｜手機屏幕朝下放桌上「有可疑」

至於其他的可疑行為，包括另一半的社交網站不肯加你為好友、在通訊錄內某人名字旁邊加上「心型」emoji、不斷有訊息通知彈出及使用有密碼的通訊app等。當中還有一個行為引起網民討論——永遠都是把手機反轉、屏幕朝下的放在桌上，這可能是為避免萬一有「唔見得光」訊息彈出時被另一半看見。

但有網民試圖為「手機反轉放」的行為平反，稱「我以前試過被其他人跌下的東西，撞毀的的手機屏幕，自此我便一直把手機反轉放」；也有人說因不想刮花手機背面的鏡頭，才把手機反轉放。

10個可能顯示你伴侶出軌的用手機習慣

(排名愈前，愈多人認為有可疑)

  1. 暗中擁有另一部手機
  2. 抗拒你借用他/她的手機
  3. 刪除跟別人的對話串
  4. 手機不會離開他/她的視線範圍
  5. 社交平台不加你為好友
  6. 通錄訊裡的某人名字旁邊有心型emoji
  7. 不斷有新訊息通知彈出
  8. 使用有密碼保護的(通訊)app
  9. 永遠把手機屏幕向下放在桌上
  10. 見你時把手機設定為「飛行模式」
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