外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌

常說情侶看對方手機是大忌，有調查發現，就算不看對方手機的訊息內容，亦有可能憑他/她使用手機習慣，找到其出軌的跡象。

18%受訪者表示曾在手機或平板等揭發伴侶出軌

英國手機格價網站Compare and Recycle訪問了2,000名成年人，整理了10個可能顯示伴侶出軌的「危險訊號」。受訪者中有18%表示曾在手機或平板等揭發伴侶出軌，當中近60%導致分手。

網站最終整理出10個「危險訊號」。排首位的是伴侶暗中擁有兩部手機而沒跟你說，有59%受訪者認為是出軌訊號；其次是當你想借用對方的手機是，被對方拒絕或監視著你使用，有逾半數受訪者認為這可能反映你的另一半正在出軌。排第三的是刪除跟別人的對話串，有44%受訪者認為這很有可疑。