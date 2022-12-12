外遊注意｜意大利聖誕遊客眾多 扒手猖獗趁拍照觀光偷竊財物 憲兵幾乎中招

憲兵隊於今個聖誕旺季首宗破獲偷竊案，發生在羅馬地鐵B線的加富爾站(Cavour)月台上，指揮官看到3名年輕女子，從意大利遊客的手提袋中偷走錢包。他立即拘捕疑犯，並將贓物追回並歸還事主。

《今日羅馬》(Roma Today)周日報道，觀光客湧入羅馬，在威尼斯廣場及附近購物區遊覽。趁著群眾分散注意力、欣賞首都美景和聖誕燈飾時，小偷便下手。憲兵隊至今已逮捕8人。意大利憲兵隊職責除了管理軍隊外，也與警察聯手維持社會治安。

意大利聖誕慶祝活動本月8日起展開，國內外遊客近日陸續抵達羅馬過節。首都羅馬的憲兵隊(Carabinieri)加派人手在多個觀光熱點巡邏，以遏止日益飆升的盜竊案件。

扒手盯住遊客

另兩宗發生在威尼斯廣場附近購物區及聖勞倫斯(San Lorenzo)火車站。憲兵逮捕一名22歲、居無定所的外國女子，她偷了一名正忙著從貨架上挑選衣服的外國遊客的證件夾。另外，兩名古巴人企圖竊取一名正在試衣服的意大利學生外套衫袋裡的手機，當場被捕。

兩名均為34歲、有前科且無家的羅馬尼亞人亦被捕。憲兵發現兩人不斷在人群中可疑徘徊，對拍照而分心的女性下手，偷走其背囊。之後，憲兵在翁貝托一世橋(Ponte Umberto I)附近截獲兩人。

在人民廣場(Piazza del Popolo)，一名34歲女子看準一名休班的憲兵下手，與同黨試圖打開其外套拉鍊偷取錢包，該憲兵及時發現並立即阻止，當場逮捕女扒手，但其同黨成功逃脫。