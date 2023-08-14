外遊注意｜拍攝登機證公告外遊等如「中門大開」？ 專家教你幾招防個人資料被盜

許多人出外旅遊時會在機場拍攝機票、登機證或護照再上傳社交網，公告將開始度假，網絡安全專家一再提醒此舉存在個人資料被盜風險，可能讓黑客有機可乘。
英國《太陽報》報道，個人虛擬網絡供應商NordVPN的網安專家沃曼霍芬(Adrianus Warmenhoven)指出，「即使照片裡只看到機票條碼，黑客仍可掃描並找到旅客的全名、預訂編號、乘客姓名紀錄等，甚至聯絡資料」。黑客可能利用這些資料取消回程航班，從信用卡竊取金錢，或盜用身份進行詐騙。
外遊注意｜全家外遊更需提高警覺
此外，如果全家外遊，出發前拍攝上述的照片，也等於告訴人們你的家裡沒有人，這樣竊賊便會盯上。因此沃曼霍芬建議，回家後才分享假期照片，「不要讓你的追蹤者知道，你家裡現在空無一人」。
《旅遊雜誌》亦指出，黑客掃描機票條碼後，可能進入乘客的航空公司帳戶，竊取飛行里程數，更改未來航班資料，或假冒受害者身份，再聯絡航空公司或旅行社，騙取更多個人資料。黑客蒐集到大量個資後，可能在網上出售。
此外，沃曼霍芬也分享其他簡單方法，讓人們使用網絡時，保持安全。
▼私隱設定▼
在網絡發布任何內容之前，最重要事情之一是確認「資訊分享對象」。沃曼霍芬建議把社交媒體帳號設為「私隱」(private)，只開放予親友看見帖文，而非任何人。
▼個人資料▼
從個人檔案頁面移除所有個人資料，例如住址及電話號碼等。切勿在更新狀態欄位分享自己的位置。切勿上傳護照、機票或其他文件的照片。
▼公眾Wi-Fi網絡▼
外遊時連接Wi-Fi網絡，應確保其安全性，餐廳、商店，甚至酒店的Wi-Fi網絡都不安全，使用時應該特別小心，因為它們很容易被監控。另外，黑客可能偽裝成Wi-Fi熱點，或使用特殊軟件從未受保護的網絡竊取數據。其中一個安全使用公眾Wi-Fi的方法是，使用VPN (虛擬專用網絡)。
再者，使用酒店的USB插座也不安全，也有個資外洩風險，因此最好就是登機前讓手機充滿電。