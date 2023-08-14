外遊注意｜拍攝登機證公告外遊等如「中門大開」？ 專家教你幾招防個人資料被盜

外遊注意｜網民在社交平台上傳登機證和護照照片，讓黑客有機會竊取個人資料。(互聯網)

許多人出外旅遊時會在機場拍攝機票、登機證或護照再上傳社交網，公告將開始度假，網絡安全專家一再提醒此舉存在個人資料被盜風險，可能讓黑客有機可乘。

英國《太陽報》報道，個人虛擬網絡供應商NordVPN的網安專家沃曼霍芬(Adrianus Warmenhoven)指出，「即使照片裡只看到機票條碼，黑客仍可掃描並找到旅客的全名、預訂編號、乘客姓名紀錄等，甚至聯絡資料」。黑客可能利用這些資料取消回程航班，從信用卡竊取金錢，或盜用身份進行詐騙。

外遊注意｜全家外遊更需提高警覺

此外，如果全家外遊，出發前拍攝上述的照片，也等於告訴人們你的家裡沒有人，這樣竊賊便會盯上。因此沃曼霍芬建議，回家後才分享假期照片，「不要讓你的追蹤者知道，你家裡現在空無一人」。

《旅遊雜誌》亦指出，黑客掃描機票條碼後，可能進入乘客的航空公司帳戶，竊取飛行里程數，更改未來航班資料，或假冒受害者身份，再聯絡航空公司或旅行社，騙取更多個人資料。黑客蒐集到大量個資後，可能在網上出售。