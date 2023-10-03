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國際
2023-10-03 18:08:03

外遊注意｜搭機過境杜拜遭搜身 21歲女學生輕拍海關手臂遭判監1年

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外遊注意｜Elizabeth Polanco De Los Santos經杜拜轉機，逗留10小時變成數月，周一更被判監1年。(互聯網)

大家到外地旅遊，看來不經意的舉動分分鐘會惹禍。在美國紐約讀大學的一名21歲女學生從土耳其伊斯坦布爾搭飛機返回紐約，途經杜拜短暫停留，過安檢時因戴了腰封被要求搜身檢查。除去上衣如半裸令她尷尬之餘，當她檢查完獲放行，只是隨意輕拍女海關的手臂，並無惡意，卻惹上牢獄之災，遭法庭判監1年。

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外遊注意｜由停留杜拜10小時變數月惡夢

21歲的Elizabeth Polanco De Los Santos於7月14日，與朋友搭飛機，原本經法國巴黎轉機，但因想去杜拜觀光，遂臨時改在杜拜轉機。豈料原在杜拜停留10小時，卻變成纏繞數月的惡夢。她於安檢時向機場關員解釋因剛做完手術要配戴腰封，之後被兩名女海關帶到一個房間移除腰封搜查，令她半裸身體，覺得遭「冒犯」。Santos最終獲得放行，惟她無法自己戴上腰封，想叫同行友人協助，遂輕輕拍了其中一名女海關手臂示意，對方卻指控Santos「襲擊和羞辱她們」，她否認，之後被禁止離境，並於周一被判監1年，另罰款1萬迪拉姆(約2.13萬港元)。

外遊注意｜原被判罰款  杜拜檢方上訴變判監

報道指，Santos被禁止離境，要額外花錢住酒店等待聆訊，法官原批准她繳交1萬迪拉罰款後便可離開杜拜，惟檢控官提出上訴，最終裁決是罰款兼判監1年。當地協助外國人的人權組織「Detained in Dubai」尋求讓Santos獲釋，並指她非常擔心會被關押在杜拜惡名昭彰的阿爾阿維爾(Al Awir)監獄。該組織稱，若一切順利，Santos或被驅逐出境，但被逐前或會被關押在監獄。《紐約郵報》稱，這已不是首次有美國人在杜拜被無理扣留，今年初29歲美國網紅Tierra Young Allen在杜拜向一名停車場職員大聲喝罵，被禁止離境3個月，最後支付約1,300美元(約1萬港元)才被解除禁令。Detained in Dubai稱，對美國人來說杜拜是一個危險的地方，他們可能因捏造或輕罪名被扣留數年。

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