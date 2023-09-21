外遊注意｜明年起推生物辨識驗證 新加坡樟宜機場免帶護照可出境

新加坡政府宣布，樟宜機場自明年起將啟用自動化驗證出入境檢查，部分旅客無需護照，只利用生物辨識資料就能出境，使新加坡成為世上首批採用免護照通關的國家之一。

新加坡國會通過了多項出入境移民法的修正案，通訊及新聞部部長楊莉明周一(18日)在會議上宣布，新加坡將成為首批採用出入境免護照、自動化通關的國家之一，「這將減少旅客須在各檢查點重複出示旅行證件的情況，並讓整個流程更流暢方便。」

目前樟宜機場出入境檢查的自動通關通道，已在一定程度上使用生物辨識技術與臉部辨識軟體，未來將利用生物識別創立「單一驗證標誌」並應用至行李託運、出入境檢查與登機等各個自動檢查站點，以消除對於登機證和護照等實體旅行證件的需求。