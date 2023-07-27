外遊注意｜歐洲旅遊熱點設法減少人流 向遊客課稅禁旅行團限制遊輪停靠

此計劃要求旅客支付3至10歐元(約26至86港元)才能進入威尼斯，但由於擔心這會大幅減少當地旅遊收入及影響行動自由，因此計劃據稱遭多次擱置。

人口僅5萬人的意大利威尼斯，2019年接待550萬名遊客，多年來一直採取「繞道旅遊」(detourism)的做法。

以下是歐洲著名景點採取措施因應遊客數量不斷攀升的一些例子：

歐洲旅遊熱點如威尼斯、巴塞隆拿、阿姆斯特丹、杜布洛夫尼克、聖米歇爾山等，在暑期旺季人滿為患，各國當局正設法減少旅客量，推出課稅及限制遊輪等措施。

▼杜布洛夫尼克▼

克羅埃西亞的中世紀城牆城市杜布洛夫尼克(Dubrovnik)是歐洲最擠迫的城市之一，遊客擠迫程度，有時讓人無法在歷史老城區內行走。

2011年HBO劇集「Game of Thrones」在這座老城取景拍攝，此後有亞得里亞海明珠之稱的杜布洛夫尼克，遊客數量便激增。

2019年，這座人口僅4萬1000人的小鎮，創紀錄地接待了140萬遊客以及440萬住宿旅客。

那一年，當局僅准許每天兩班遊輪到港，且每艘每次載客不得超過4000人。到2022年，遊客人數已降至約100萬人。

▼巴塞隆拿▼

西班牙巴塞隆拿位於地中海岸，為加泰隆尼亞地區的首府，是著名的高迪(Gaudi)建築瑰寶所在，也擁有西班牙數一數二的足球俱樂部。

巴塞隆拿採取措施，禁止旅行團在購物高峰時段，進入歷史悠久的博蓋利亞市場(La Boqueria)。

2022年，有970萬名遊客在巴塞隆拿的酒店和度假屋住宿，而2019年則多達1200萬人。

▼阿姆斯特丹▼

荷蘭阿姆斯特丹長期以來都努力洗刷「到處是喧鬧單身派對、毒品和性」的污名；而這印象多少要歸責每年湧入的2000萬遊客。

今年3月，阿姆斯特丹發起網上活動，目的是勸阻英國年輕男子不要來阿姆斯特丹吸毒或醉酒，並以荷蘭式直言告誡這些遊客「離遠一點」，否則就有被捕風險。

上周，阿姆斯特丹決定關閉市中心的一個主要遊輪碼頭。

最近，為了還給古色古香市中心一片寧靜，阿姆斯特丹採取其他措施，包括禁止在紅燈區街道上吸食大麻。