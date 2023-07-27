外遊注意｜歐洲旅遊熱點設法減少人流 向遊客課稅禁旅行團限制遊輪停靠

歐洲旅遊熱點如威尼斯、巴塞隆拿、阿姆斯特丹、杜布洛夫尼克、聖米歇爾山等，在暑期旺季人滿為患，各國當局正設法減少旅客量，推出課稅及限制遊輪等措施。
以下是歐洲著名景點採取措施因應遊客數量不斷攀升的一些例子：
▼意大利威尼斯▼
人口僅5萬人的意大利威尼斯，2019年接待550萬名遊客，多年來一直採取「繞道旅遊」(detourism)的做法。
2021年，威尼斯擔心城市環境受到影響，禁止大型遊輪駛入威尼斯潟湖。
威尼斯也對住宿遊客課稅，並打算針對一日遊旅客實施付費預訂制度。
此計劃要求旅客支付3至10歐元(約26至86港元)才能進入威尼斯，但由於擔心這會大幅減少當地旅遊收入及影響行動自由，因此計劃據稱遭多次擱置。
▼杜布洛夫尼克▼
克羅埃西亞的中世紀城牆城市杜布洛夫尼克(Dubrovnik)是歐洲最擠迫的城市之一，遊客擠迫程度，有時讓人無法在歷史老城區內行走。
2011年HBO劇集「Game of Thrones」在這座老城取景拍攝，此後有亞得里亞海明珠之稱的杜布洛夫尼克，遊客數量便激增。
2019年，這座人口僅4萬1000人的小鎮，創紀錄地接待了140萬遊客以及440萬住宿旅客。
那一年，當局僅准許每天兩班遊輪到港，且每艘每次載客不得超過4000人。到2022年，遊客人數已降至約100萬人。
▼巴塞隆拿▼
西班牙巴塞隆拿位於地中海岸，為加泰隆尼亞地區的首府，是著名的高迪(Gaudi)建築瑰寶所在，也擁有西班牙數一數二的足球俱樂部。
巴塞隆拿採取措施，禁止旅行團在購物高峰時段，進入歷史悠久的博蓋利亞市場(La Boqueria)。
2022年，有970萬名遊客在巴塞隆拿的酒店和度假屋住宿，而2019年則多達1200萬人。
▼阿姆斯特丹▼
荷蘭阿姆斯特丹長期以來都努力洗刷「到處是喧鬧單身派對、毒品和性」的污名；而這印象多少要歸責每年湧入的2000萬遊客。
今年3月，阿姆斯特丹發起網上活動，目的是勸阻英國年輕男子不要來阿姆斯特丹吸毒或醉酒，並以荷蘭式直言告誡這些遊客「離遠一點」，否則就有被捕風險。
上周，阿姆斯特丹決定關閉市中心的一個主要遊輪碼頭。
最近，為了還給古色古香市中心一片寧靜，阿姆斯特丹採取其他措施，包括禁止在紅燈區街道上吸食大麻。
▼聖米歇爾山▼
法國地標聖米歇爾山盛夏季節裡，狹窄且陡峭上升的小巷弄在午餐前擠滿了人潮，但到了下午，小巷裡幾乎空無一人。
這就是聖米歇爾山面臨的困境。聖米歇爾山是一間著名的修道院，位於諾曼第海岸附近一座小島上。它是巴黎以外最受歡迎的法國旅遊景點，在1979年由聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產名錄。
在法國和歐洲其他地區，數十個深受遊客歡迎的景點都面臨共同的問題，在夏季日間人滿為患，但在淡季或晚上卻沒人，這情形往往對當地經濟不利。
前往聖米歇爾山的遊客，大多數的行程安排都雷同，他們在午餐前抵達，在當地野餐或到餐廳用餐，之後造訪觀光景點，接著在下午回家或回到住處。
這樣的模式導致聖米歇爾山早上10時到下午4時擠滿人潮，令一些遊客無從進入。然而，他們不知道聖米歇爾山在傍晚幾乎空無一人。
為了解決問題，負責維護聖米歇爾山的基金會自今夏起實施數項措施，包括鼓勵旅客在早上10時前與下午4時後到訪。
調節接駁車班次也有幫助，像是自傍晚6時30分起可免費停車，但7月和8月除外。