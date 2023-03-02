外遊注意｜菲機場安檢人員偷遊客財物斷正　歸還後要求刪片(有片)

馬尼拉國際機場連日傳出安檢人員順手牽羊事件。馬尼拉國際機場繼早前第二航廈安檢人員偷走泰籍遊客2萬日圓(折合約1,150港元)斷正後，今日再傳出第一航廈有安檢人員在偷走中國旅客的智能手錶，令馬尼拉機場管理問題再度引發關注。

綜合報道，第一宗事件發生在上月21日，根據泰國遊客Piyawat Gunlayaprasit上載社交平台Facebook的影片，顯示一名女安檢人員在機場安檢站將物件放入另一名安檢人員的口袋裡，對方不感意外並將物件袋穩；另一段影片中，該名女性安檢人員低調將錢歸還給一名旅客，並請求拍攝者刪除影片。

報道指，泰籍遊客Kitja Thabthim在放下個人物品送進X光機通道、自己通過安檢時，一名女職員問了他許多問題，他顧著回答女職員，視線亦移離了自己的物品。他說：「我想當時，第2名頭髮較長的女職員已經在我袋裡的銀包取去我的錢。」Kitja Thabthim通過安檢後檢查銀包，發現少了2萬日圓，隨即要求安檢人員歸還。影片曝光後，菲律賓運輸安全辦公室(OTS)表示，已將涉案的5名安檢員停職，將對他們提起刑事和行政訴訟，並表明不會姑息違法行徑。