外遊注意｜酒店預訂網再現詐騙電郵 要求顧客按下第三方連結騙個資

網上預訂酒店要慎防騙徒！酒店預訂網Booking.com去年曾提醒大眾有詐騙集團或嘗試模仿官網電子郵件釣取帳號和密碼等，例如聲稱若不提供付款資料，預訂將取消。近日再有民眾向傳媒稱，收到來自Booking.com的電郵，指酒店房預訂或取消，要求顧客按下第三方連結，這一切都像詐騙手法。報道指，有關電郵在官網受保護訊息系統傳送，令用戶信以為真，騙徒有可能駭入內部系統假扮真酒店。Booking.com接受查詢時否認系統遭入侵，指是酒店成為騙徒目標，駭入那些酒店於Booking.com所設的帳戶。

酒店預訂網｜酒店看見騙徒與客戶通訊卻無法介入 澳洲傳媒上月底也報道，涉Booking.com的詐騙去年猛增，導致澳洲人損失逾33.7萬澳元(約171萬港元)。報道指，騙徒入侵部分住宿供應者於Booking.com的帳戶，假扮有關住宿負責人向顧客發出電郵，有關詐騙手法仍持續。澳洲當局呼籲顧客若有懷疑，應直接打電話給所訂住宿查詢。昆士蘭省居民 Robyn向記者稱，去年1月透過Booking.com收到來自土耳其預訂酒店的訊息，指她若不核實付款資料將取消她的預訂。那電郵提及的網頁像極Booking.com，有她旅程的詳細資料及費用，Robyn說：「那非常像真的網頁。」但她提供信用卡資料後，對方稱因「保安原因」那張信用卡未能使用，提供另一張信用卡資料也同樣不接受交易，她被要求透過銀行戶口轉帳。