多倫多六福珠寶被10蒙面賊打劫 6名青少年被捕(有片)

加拿大多倫多萬錦市一個商場內的六福珠寶店周三（4日）下午發生劫案，多名蒙面賊在光天化日下打劫該店，事件中無人受傷，6名青少年疑犯被捕，其中4人未成年。
從網上片段可見，大約十名蒙面黑衣人手持錘子，將珠寶店櫥窗和門口玻璃打碎後，整塊剝下來，搶走櫥窗內的珠寶。其後警方趕到現場，眾人開始逃跑。遇劫珠寶店上月仍在裝修，剛恢復營業，據資料顯示，這是該店第三次被搶劫。
多倫多一周3宗珠寶劫案
警方稱，部分劫匪得手後企圖乘坐汽車逃離現場，但在附近一個交界處撞向另一輛汽車車尾。警方趕到現場拘捕四人，並在附近一家餐廳洗手間逮捕了兩人。
被捕疑犯為兩名19歲青少年 Trevone Ball-Barnes 和 Remario Murdock，以及一名17歲青少年、兩名16歲青少年和一名 15 歲青少年，他們被控使用攻擊性武器、喬裝、搶劫、持有超過5,000元犯罪所得等罪名。被捕時，兩名16歲男子、一名15歲男子和 Ball-Barnes 於保釋期間。調查人員仍在尋找另外六名男疑犯，其中四人直接參與搶劫，至少兩人為司機。
據報大多倫多地區在一周內發生3宗珠寶店劫案引起恐慌，警方表示沒有證據顯示3宗搶劫案有關聯。
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Another jewelry store robbed : Markville Mall at LukFook jewelry— Nitin Chopra (@chopsnitin) December 4, 2024
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