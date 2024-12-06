多倫多六福珠寶被10蒙面賊打劫 6名青少年被捕(有片)

加拿大多倫多萬錦市一個商場內的六福珠寶店周三下午發生劫案，多名蒙面賊在光天化日下打劫該店。

加拿大多倫多萬錦市一個商場內的六福珠寶店周三（4日）下午發生劫案，多名蒙面賊在光天化日下打劫該店，事件中無人受傷，6名青少年疑犯被捕，其中4人未成年。

從網上片段可見，大約十名蒙面黑衣人手持錘子，將珠寶店櫥窗和門口玻璃打碎後，整塊剝下來，搶走櫥窗內的珠寶。其後警方趕到現場，眾人開始逃跑。遇劫珠寶店上月仍在裝修，剛恢復營業，據資料顯示，這是該店第三次被搶劫。