多倫多周大福被6匪搶劫 保安僅做「花生友」拍片(有片)

多倫多周大福遭6名劫匪搶走大量金飾珠寶，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。(影片截圖)

加拿大多倫多接連有華資經營珠寶店被搶劫，位於費爾維尤購物中心（Fairview Mall）的周大福周一(12月16日)下午遭搶劫，6名劫匪用錘子打破玻璃櫃搶走大量金飾珠寶後乘車逃逸。最新閉路電視畫面顯示，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。

當地警方表示事件於周一下午1時發生，6名劫匪均戴面具和手套，手持錘子砸碎玻璃櫃，短時間將大量珠寶金飾洗劫一空，賊匪乘車逃走時與另一輛汽車碰撞，但隨即轉乘另一輛車逃去無蹤，目前6名劫匪已被通緝。

從社交媒體流出的畫面可見，6名劫匪洗劫期間及從珠寶店跑出時，兩名商場保安只是拿著手機在拍攝，並沒有上前阻止。最後一名逃離的劫匪滑倒時，保安員亦沒有上前抓捕，僅拿手機追拍，及後才「施施然」上前追趕。這間周大福是去年12月才開業，今年2月遭曾被打劫。