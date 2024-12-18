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國際
2024-12-18 12:41:42

多倫多周大福被6匪搶劫 保安僅做「花生友」拍片(有片)

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多倫多周大福遭6名劫匪搶走大量金飾珠寶，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。(影片截圖)

多倫多周大福遭6名劫匪搶走大量金飾珠寶，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。(影片截圖)

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加拿大多倫多接連有華資經營珠寶店被搶劫，位於費爾維尤購物中心（Fairview Mall）的周大福周一(12月16日)下午遭搶劫，6名劫匪用錘子打破玻璃櫃搶走大量金飾珠寶後乘車逃逸。最新閉路電視畫面顯示，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。

當地警方表示事件於周一下午1時發生，6名劫匪均戴面具和手套。(多倫多警方) 當地警方表示事件於周一下午1時發生，6名劫匪均戴面具和手套。(多倫多警方) 多倫多周大福遭6名劫匪搶走大量金飾珠寶，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。(影片截圖) 多倫多周大福遭6名劫匪搶走大量金飾珠寶，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。(影片截圖) 多倫多周大福遭6名劫匪搶走大量金飾珠寶，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。(影片截圖) 多倫多周大福遭6名劫匪搶走大量金飾珠寶，事發時有商場保安員在周大福門外眼白白看6名劫匪逃離現場，僅拍片取證沒有阻止。(影片截圖) 最後一名逃離的劫匪滑倒時，保安員亦沒有上前抓捕，僅拿手機追拍(影片截圖) 最後一名逃離的劫匪滑倒時，保安員亦沒有上前抓捕，僅拿手機追拍(影片截圖) 保安員及後才「施施然」上前追趕。(影片截圖) 保安員及後才「施施然」上前追趕。(影片截圖) 保安員及後才「施施然」上前追趕。(影片截圖) 保安員及後才「施施然」上前追趕。(影片截圖)

當地警方表示事件於周一下午1時發生，6名劫匪均戴面具和手套，手持錘子砸碎玻璃櫃，短時間將大量珠寶金飾洗劫一空，賊匪乘車逃走時與另一輛汽車碰撞，但隨即轉乘另一輛車逃去無蹤，目前6名劫匪已被通緝。

從社交媒體流出的畫面可見，6名劫匪洗劫期間及從珠寶店跑出時，兩名商場保安只是拿著手機在拍攝，並沒有上前阻止。最後一名逃離的劫匪滑倒時，保安員亦沒有上前抓捕，僅拿手機追拍，及後才「施施然」上前追趕。這間周大福是去年12月才開業，今年2月遭曾被打劫。

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六福珠寶店月初曾被洗劫

警方又指多倫多有珠寶店被搶劫案急升，截至上周，當地今年已經報告了43宗珠寶店搶劫案，而去年同期僅僅只有21宗，增長幅度已經超過了100%。

這是大多倫多地區在12月發生的第2宗華資經營珠寶店劫案。12月4日，位於萬錦市Markville Mall的六福珠寶店遭10名蒙面賊持錘搶走大批珠寶，最少6名劫匪被捕，還有多人在逃。

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