多倫多市中心大停電　移民部長困𨋢自拍留念(有片)

加拿大最大城市多倫多市中心，當地星期四(11 日)大規模停電，近萬用戶及部分市政服務受影響，亦有多人被困升降機，就連移民部長都是一員。截至下午6時左右，約一半用戶已經復電。
綜合《路透社》與加拿大廣播公司(CBC)等報道，停電發生在約中午12時半，有交通燈無法運作，在一些路口只能靠警察指揮交通，部分路段的電車服務暫停。許多辦公室陷入黑暗，銀行、餐廳等無法營業，購物中心、校園疏散。
駁船載起重機意外弄斷高壓電線肇禍
多倫多消防局表示，約中午12時半接到民眾報稱「1艘船或1台起重機撞壞兩三條高壓電線，聽到巨大爆炸聲」，同時接獲許多民眾受困電梯的通報。加拿大移民部長Sean Fraser也在社交平台上傳自己和其他人被困在14樓電梯裡的照片，說自己來辦公，這麼巧就在停電前一刻踏進電梯裡。
安大略省最大配電公司「一電力公司」(Hydro One)證實1艘駁船載著的起重機意外弄斷高壓電線，並附上了照片。網上亦流傳懷疑意外事發一刻的影片。水電公司表示到當日傍晚，受影響的近萬戶居民及商戶，大約一半已恢復供電。
🚨#BREAKING: Major power outage strikes downtown Toronto— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 11, 2022
📌#Toronto | #Canada
Right now downtown Toronto is currently dealing with a major power outage as widespread outage has affected multiple buildings video shows a Crane clips a transmission line causing the possible outage pic.twitter.com/BeD6aidMfK
NOW - Major power outage strikes downtown Toronto.pic.twitter.com/MyTzhbnAeK— Disclose.tv (@disclosetv) August 11, 2022