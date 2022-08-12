多倫多市中心大停電　移民部長困𨋢自拍留念(有片)

加拿大最大城市多倫多市中心，當地星期四(11 日)大規模停電，近萬用戶及部分市政服務受影響，亦有多人被困升降機，就連移民部長都是一員。截至下午6時左右，約一半用戶已經復電。

加拿大移民部長Sean Fraser也在社交平台上傳自己和其他人被困在14樓電梯裡的照片。(Twitter)

駁船載起重機意外弄斷高壓電線肇禍

多倫多消防局表示，約中午12時半接到民眾報稱「1艘船或1台起重機撞壞兩三條高壓電線，聽到巨大爆炸聲」，同時接獲許多民眾受困電梯的通報。加拿大移民部長Sean Fraser也在社交平台上傳自己和其他人被困在14樓電梯裡的照片，說自己來辦公，這麼巧就在停電前一刻踏進電梯裡。

安大略省最大配電公司「一電力公司」(Hydro One)證實1艘駁船載著的起重機意外弄斷高壓電線，並附上了照片。網上亦流傳懷疑意外事發一刻的影片。水電公司表示到當日傍晚，受影響的近萬戶居民及商戶，大約一半已恢復供電。