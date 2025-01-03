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國際
2025-01-03 16:18:00

多倫多竊賊開挖泥機砸爆ATM搶錢　兩月第二宗(有片)

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加拿大多倫多有竊賊開挖泥機砸破自動櫃員機搶錢(網上圖片)

加拿大多倫多有竊賊開挖泥機砸破自動櫃員機搶錢(網上圖片)

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加拿大多倫多周三(12月31日)有竊賊開挖泥機砸破自動櫃員機搶錢，失竊金額未明。此為過去兩個月內當地第二宗同類案件。

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據《多倫多太陽報》報道，案發於當日凌晨4時半左右，多倫多道明銀行（TD Bank）的一間分行遭一名竊賊開挖泥機將ATM砸開，將整台ATM搬走後逃匿，挖土機事後仍於現場，銀行外牆損毀嚴重，地面布滿碎玻璃，目前警方正調查竊賊如何獲取挖泥機及以鑰匙開動。

有當地居民事後於現場用手機拍攝影像和短片，大聲問：「怎麼會發生這種事，這太瘋狂了」。 報道引述一名女性指，最近當地有許多涉及珠寶店的打砸搶劫事件，但這次的盜竊事件卻讓人覺得「難以置信」。

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該市去年11月12日亦有竊賊以相同手法闖銀行偷竊，作案的4名竊賊使用一架偷來的挖泥機將銀行大門砸爛，砸爆兩台自動櫃員機，搶走現金後駕車逃逸。
 

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