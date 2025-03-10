多倫多酒吧爆槍擊案　3男持槍闖入無差別掃射12人傷

加拿大多倫多東部一家酒吧發生大規模槍擊，3名男子持槍進入酒吧後向在場的民眾掃射，造成至少12人受傷，所幸都沒有生命危險。

傷者送院治療後全都脫離險境



據美聯社報道，多倫多警察局警司保羅麥金泰 爾 (Paul MacIntyre) 表示，警方在當地時間7日晚間接到多通報案電話，稱 10 點 40 分左右在一間酒吧發生槍擊事件。警方到場後，發現有12人受傷，其中有6人中彈，所幸送院治療後全都脫離險境。

初步調查確定，當晚有三名男子進入酒吧並開始向顧客開槍，目前還沒有任何人被逮捕。

麥金泰爾表示，槍擊動機尚不清楚，「一名男子手持疑似突擊步槍的武器，另兩名男子手持手槍，他們走進酒吧，掏出槍，向裡面坐著的人無差別開槍。」 他並稱此次槍擊事件是「 一次公然、魯莽的暴力行為，真正震驚了我們的社區和整個城市。 」

麥金泰爾稱，閉路電視影片令人震驚，幾名槍手幾乎是「 看著地上」 就開槍了。