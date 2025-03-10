多倫多酒吧爆槍擊案　3男持槍闖入無差別掃射12人傷

加拿大多倫多東部一家酒吧發生大規模槍擊，3名男子持槍進入酒吧後向在場的民眾掃射，造成至少12人受傷，所幸都沒有生命危險。
傷者送院治療後全都脫離險境
據美聯社報道，多倫多警察局警司保羅麥金泰爾 (Paul MacIntyre) 表示，警方在當地時間7日晚間接到多通報案電話，稱10 點 40 分左右在一間酒吧發生槍擊事件。警方到場後，發現有12人受傷，其中有6人中彈，所幸送院治療後全都脫離險境。
初步調查確定，當晚有三名男子進入酒吧並開始向顧客開槍，目前還沒有任何人被逮捕。
麥金泰爾表示，槍擊動機尚不清楚，「一名男子手持疑似突擊步槍的武器，另兩名男子手持手槍，他們走進酒吧，掏出槍，向裡面坐著的人無差別開槍。」他並稱此次槍擊事件是「一次公然、魯莽的暴力行為，真正震驚了我們的社區和整個城市。」
麥金泰爾稱，閉路電視影片令人震驚，幾名槍手幾乎是「看著地上」就開槍了。
警方：已鎖定疑犯
警方表示已鎖定一名頭戴黑色帽子的疑犯駕駛一輛銀色汽車逃逸。
多倫多市長奧利維亞·周 (Olivia Chow) 表示，她已與警察局長德姆基 (Myron Demkiw) 進行了交談，警方告知已部署了「所有必要的資源」，將會全力緝捕槍手。
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