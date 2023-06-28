多倫多首誕港產女市長 左翼鄒至蕙 靠知名度勝選

加拿大最大城市、港人移民熱門地多倫多，迎來歷來首位華裔女市長，亦是首名「港產」市長。66歲的前國會議員鄒至蕙(Olivia Chow)周一在多倫多市長補選中勝出。立場傾左的她靠知名度當選，結束保守派在多倫多這個多元文化城市超過10年的管治。她承諾8年內會在市政府土地興建2.5萬套租金管制房屋、為無家可歸者提供租金補貼，並提高豪宅和空置房屋稅等。

鄒至蕙在香港出生，13歲隨家人移居多倫多，之後在安大略省貴湖大學(University of Guelph)美術系畢業。1985年，她首度出任公職，當選多倫多教育局學務委員。1991年，她成功當選為大多倫多首位亞裔女性市議員；2006年，她當選國會議員，丈夫林頓(Jack Layton)亦順利連任，成為當地歷來第二對「夫妻檔」國會議員。鄒至蕙於2006至2014年出任聯邦眾議員，2014年參選多倫多市長，但得票排第三落敗，之後亦未能重返國會。

今年2月，時任多倫多市長莊德利(John Tory)與前僱員爆出婚外情而辭職，觸發今次市長補選，並有破紀錄的102名候選人角逐。鄒至蕙宣布參選後，在12周的拉票期民望一直領先，最終以37%得票率稱王，力壓排第二、獲莊德利背書的前副市長拜朗(Ana Bailao)約5個百分點，成為首位多倫多港產女市長。有當地學者分析，鄒至蕙是靠知名度當選，跟其種族及移民背景無太大關係。在加國的省選及聯邦大選中，選民考慮的往往是政黨，但市政選舉則不同，最重要是候選人的知名度，以及民眾對候選人的了解程度。鄒至蕙曾任14年市議員及9年國會議員，加上於2016年創立了探討社會改革、培育社區人才的非牟利組織Institute for Change Leaders，她在今次百多名候選人中，相信是最為人熟悉的一位，據報她在多倫多中區聲望尤其高。她於2014年角逐市長時民望彈出，但最終敗選，相信是選舉工程欠佳所致。