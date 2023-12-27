多名反修例示威者據報赴英申庇被拒 英方指持護照「非真正有危險」

不少2019年反修例示威者從香港到英國尋求「庇護」，不過英國《衛報》周二(26日)報道，英國內政部被指多次「不合理地」拒絕香港示威者的庇護申請（路透社資料圖片）

不少2019年反修例示威者從香港到英國尋求「庇護」，不過英國《衛報》周二(26日)報道，英國內政部被指多次「不合理地」拒絕香港示威者的庇護申請，當中理由包括他們仍持有護照，認為在香港並非真正有危險。

英國政府發言人回應《衛報》時未有正面回應事件，但強調該國自新冠疫情以來面臨大量移民湧入，因此內政部宣布削減移民的計劃，遏制濫用制度以減少移民。

羅冠聰推薦信 被指欠日期及聯絡地址

報道指，其中一名庇護申請在近周被拒絕的23歲港男，曾在2019年理大圍城事件中被捕，他及後獲得前香港眾志主席羅冠聰簽署的推薦信，但英國內政部卻指推薦信欠缺日期及羅冠聰的聯絡地址。