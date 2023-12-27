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國際
2023-12-27 15:28:13

多名反修例示威者據報赴英申庇被拒 英方指持護照「非真正有危險」

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不少2019年反修例示威者從香港到英國尋求「庇護」，不過英國《衛報》周二(26日)報道，英國內政部被指多次「不合理地」拒絕香港示威者的庇護申請（路透社資料圖片）

不少2019年反修例示威者從香港到英國尋求「庇護」，不過英國《衛報》周二(26日)報道，英國內政部被指多次「不合理地」拒絕香港示威者的庇護申請（路透社資料圖片）

不少2019年反修例示威者從香港到英國尋求「庇護」，不過英國《衛報》周二(26)報道，英國內政部被指多次「不合理地」拒絕香港示威者的庇護申請，當中理由包括他們仍持有護照，認為在香港並非真正有危險。

英國政府發言人回應《衛報》時未有正面回應事件，但強調該國自新冠疫情以來面臨大量移民湧入，因此內政部宣布削減移民的計劃，遏制濫用制度以減少移民。

羅冠聰推薦信 被指欠日期及聯絡地址

報道指，其中一名庇護申請在近周被拒絕的23歲港男，曾在2019年理大圍城事件中被捕，他及後獲得前香港眾志主席羅冠聰簽署的推薦信，但英國內政部卻指推薦信欠缺日期及羅冠聰的聯絡地址。

另一宗申庇被拒個案中，一名女實習教師亦於示威期間被捕，她獲判無罪後，因擔心律政司會上訴，故立即攜帶護照赴英。她表示在離開香港後，律政司隨即就其案件提出上訴，不過英國內政部卻指，既然事主已經能取回護照，「顯示港府已對你不感興趣」，她說「若我當時延後出發，根本不可能離開香港。從英國內政部拒絕申請來看，看來他們對香港局勢還不是很深入了解。」

在第三宗個案，女事主亦在理大被捕，同樣被內政部拒絕庇護申請。在拒絕申請的確認信上，英方錯誤稱其出生日期為今年1230日，又引述了美國《紐約時報》一篇報道作證據，指若中國當局對她有興趣，「考慮到該國高度複雜的監視方法和情報部門」，她不可能獲發還護照。

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鄭家朗：20歲申請者多次尋求自殺

前香港眾志副主席鄭家朗在今年10月獲英國批出政治庇護申請。《衛報》引述他指，不少赴英的反修例示威者面對很大壓力，有一位向他求助的20歲申請者多次尋求自殺，批評英國正以不合理的理由拒絕庇護申請，「很明顯，他們傾向於抹黑這些案件，並用最荒謬的理由拒絕」。他指很多申請者等了兩、三年時間才獲安排第二次面談，但最終卻被拒申請，之後又要等待至少一年時間，交由上訴法庭審理其個案。

 

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