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國際
2023-10-18 12:00:00

多國於聯合國會議表達對核武的擔憂　北韓重申：不會放棄發展

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在當天的會議中，多國代表都表達了對北韓發展核武的擔憂，並喊話北韓，希望可以透過對話談判實現無核化，南韓使團代表金成勳指出「北韓在幾十年來，一直痴迷於發展核武和飛彈，並持續進行前所未有的挑釁行動，違反了聯合國安理會的規定，北韓必須放棄核武以及飛彈的開發，重新回到對話桌上」此外，金成勳補充，北韓近期宣布可以根據自我判斷，對南韓採用先發制人的核攻擊，這樣用核武威脅其他國家的行為，相當不負責任。

 

聯合國16日舉行了裁軍和國際安全委員會（第一委員會），會中來自北韓常駐聯合國代表團的一等秘書金仁哲，重申北韓「不會放棄核武」的立場。

在當天的會議中，多國代表都表達了對北韓發展核武的擔憂，並喊話北韓，希望可以透過對話談判實現無核化，南韓使團代表金成勳指出「北韓在幾十年來，一直痴迷於發展核武和飛彈，並持續進行前所未有的挑釁行動，違反了聯合國安理會的規定，北韓必須放棄核武以及飛彈的開發，重新回到對話桌上」此外，金成勳補充，北韓近期宣布可以根據自我判斷，對南韓採用先發制人的核攻擊，這樣用核武威脅其他國家的行為，相當不負責任。

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日本：應銷毀北韓核武

而身為南韓好朋友的日本，代表團也在會議上表態「北韓發展核武和飛彈挑釁的情況，是非常令人擔憂的，國際社會應該以全面、可驗證、不可逆轉的方式，銷毀北韓的核武。」不過對於各國的溫情喊話，北韓並不領情，該國駐聯合國代表團一等秘書金仁哲，直接在會議上重申立場稱「只要帝國主義者的核武存在，北韓就不會放棄、改變目前擁核國的地位」，除此之外，金仁哲還證實了北韓最近在憲法中明確制定的核武力提升政策一事，並提到南韓總統尹錫悅、美國總統拜登根據《華盛頓宣言》，舉辦核磋商小組會議（NGC），就是計畫對北韓使用核武的核戰機構。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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