多國於聯合國會議表達對核武的擔憂　北韓重申：不會放棄發展

在當天的會議中，多國代表都表達了對北韓發展核武的擔憂，並喊話北韓，希望可以透過對話談判實現無核化，南韓使團代表金成勳指出「北韓在幾十年來，一直痴迷於發展核武和飛彈，並持續進行前所未有的挑釁行動，違反了聯合國安理會的規定，北韓必須放棄核武以及飛彈的開發，重新回到對話桌上」此外，金成勳補充，北韓近期宣布可以根據自我判斷，對南韓採用先發制人的核攻擊，這樣用核武威脅其他國家的行為，相當不負責任。

聯合國16日舉行了裁軍和國際安全委員會（第一委員會），會中來自北韓常駐聯合國代表團的一等秘書金仁哲，重申北韓「不會放棄核武」的立場。

在當天的會議中，多國代表都表達了對北韓發展核武的擔憂，並喊話北韓，希望可以透過對話談判實現無核化，南韓使團代表金成勳指出「北韓在幾十年來，一直痴迷於發展核武和飛彈，並持續進行前所未有的挑釁行動，違反了聯合國安理會的規定，北韓必須放棄核武以及飛彈的開發，重新回到對話桌上」此外，金成勳補充，北韓近期宣布可以根據自我判斷，對南韓採用先發制人的核攻擊，這樣用核武威脅其他國家的行為，相當不負責任。