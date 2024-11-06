多州票站現人龍 首都華盛頓票站現場列印選票｜美國大選2024

美國總統大選周二投票日，選民踴躍投票，多個票站外出現人龍。其中，首都華盛頓的票站上午7時開門，晚上8時結束投票，設在馬丁路德紀念圖書館(Martin Luther King Jr. Memorial Library)的票站，一早就有大批民眾排隊，他們可以選紙本或電子選票，紙本選票當場列印，投完後放入計票機器。
美國選民必須先登記才能投票，根據統計，華盛頓是全美登記投票率最高的地方之一，逾8成選民登記，其中在投票日當天才登記的選民，須到指定票站投票。其中，馬丁路德紀念圖書館票站開門前，民眾最早於6時45分就來排隊，投票踴躍，站外出現人龍。
選民可操作投票
投票過程是，選民出示證件確認身份後，選務人員會詢問要紙本還是電子選票，若選擇紙本，選務人員當場列印，選民投好後將選票放入計票機器讀取，選票也收集在計票機裡。若選擇電子選票，選民直接到投票機操作便可。
「我投票了」貼紙是民主象徵
美國的票站容許民眾帶手機或其他物品進入，有民眾帶著小孩，也有人牽著狗狗到來，傳媒也可進入投票區採訪。民眾投完票後會領到「我投票了」(I voted)貼紙，有人貼在帽子或衣服上，是一種鼓勵其他人去投票的方式，也有人說這是「民主的象徵」。