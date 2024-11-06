多州票站現人龍 首都華盛頓票站現場列印選票｜美國大選2024

美國總統大選周二投票日，選民踴躍投票，多個票站外出現人龍。其中，首都華盛頓的票站上午7時開門，晚上8時結束投票，設在馬丁路德紀念圖書館(Martin Luther King Jr. Memorial Library)的票站，一早就有大批民眾排隊，他們可以選紙本或電子選票，紙本選票當場列印，投完後放入計票機器。

美國選民必須先登記才能投票，根據統計，華盛頓是全美登記投票率最高的地方之一，逾8成選民登記，其中在投票日當天才登記的選民，須到指定票站投票。其中，馬丁路德紀念圖書館票站開門前，民眾最早於6時45分就來排隊，投票踴躍，站外出現人龍。