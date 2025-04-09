熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-09 18:00:00

多明尼加夜總會塌屋頂 增至98死160傷(有片)

分享：
多明尼加夜總會塌屋頂最少98死，逾百人傷仍有人被困。(AP)

多明尼加夜總會塌屋頂最少98死，逾百人傷仍有人被困。(AP)

adblk5

【18:00更新】死傷人數增至98死、160傷，總統宣布全國哀悼三天，事故原因仍在調查中。有生還者描述坍塌衝擊力之大，宛如海嘯或大地震來襲。

全國哀悼三天

多米尼加首都聖多明各一間夜總會屋頂坍塌的事故，目前最少66人死亡，包括一名省長及棒球明星，另有過百人受傷。報道指事發時場內有5001,000人，相信有多人被困，搜救行動仍在進行。

事發在當地星期二(8)凌晨，事發時，當地知名歌手Rubby Pérez於夜店「Jet Set」正進行表演，當地傳媒報道指場內有5001,000人，網上影片顯示，屋頂突然坍塌，現場隨即漆黑一片，尖叫聲不斷。事發後，當局派人徹夜在瓦礫下搜索生還者，暫時不清楚屋頂倒塌的原因。 緊急行動中心負責人Juan Manuel Mendez表示，救援人員正在聖多明各層樓的 Jet Set 夜總會廢墟中搜尋可能的倖存者，並推測仍有多人被困，將會繼續進行搜救。

adblk6
救援人員正在聖多明各層樓的 Jet Set 夜總會廢墟中搜尋可能的倖存者。(AP) 目前最少66人死亡，包括一名省長及棒球明星，另有過百人受傷。(AP) 目前最少66人死亡，包括一名省長及棒球明星，另有過百人受傷。(AP)

死者包括一名省長及棒球明星

總統阿比納德爾(Luis Abinader)表示，對這宗悲劇深感痛惜，他感謝救援人員的努力，當局正調查天花倒塌原因。阿比納德爾又指，死者中包括該國北部蒙特克里斯蒂省省長Nelsy Cruz，她被送到醫院後搶救無效死亡。另外，多明尼加體育部發言人證實，曾效力15個賽季的前大聯盟投手Octavio Dotel在事件中死亡。至於歌手Rubby Pérez受傷獲救。

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad