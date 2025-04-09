多明尼加夜總會塌屋頂 增至98死160傷(有片)

【18:00更新】死傷人數增至98死、160傷，總統宣布全國哀悼三天，事故原因仍在調查中。有生還者描述坍塌衝擊力之大，宛如海嘯或大地震來襲。

全國哀悼三天

多米尼加首都聖多明各一間夜總會屋頂坍塌的事故，目前最少66人死亡，包括一名省長及棒球明星，另有過百人受傷。報道指事發時場內有500至1,000人，相信有多人被困，搜救行動仍在進行。

事發在當地星期二(8日)凌晨，事發時，當地知名歌手Rubby Pérez於夜店「Jet Set」正進行表演，當地傳媒報道指場內有500至1,000人，網上影片顯示，屋頂突然坍塌，現場隨即漆黑一片，尖叫聲不斷。事發後，當局派人徹夜在瓦礫下搜索生還者，暫時不清楚屋頂倒塌的原因。 緊急行動中心負責人Juan Manuel Mendez表示，救援人員正在聖多明各層樓的 Jet Set 夜總會廢墟中搜尋可能的倖存者，並推測仍有多人被困，將會繼續進行搜救。