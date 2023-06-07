多明尼加幼童吊掛非法移民貨車　負責官員已被解僱

近日，中美洲國家多明尼加共和國流傳一幕讓人心碎的畫面，一名年幼的孩子被吊掛在當局用來運送非法移民的貨車，貨車卻沒有停下來而是繼續行駛，相當危險且不人道。而這令人震驚的一幕引發該國民眾的憤怒。移民局表示，在一旁觀看的官員僅工作20天，目前已被解僱。

男性官員被解僱 工作僅20天

《CNN》5日報道，根據網路上流傳的影片畫面，一名身穿紅色上衣的兒童被懸吊在地方當局用來運送非法移民的貨車後，車內一名被拘留的婦女疑似想阻止他摔倒，用手臂伸過柵欄拉著小孩。而旁邊一名男性官員似乎在說話，伸手搭在小孩肩膀上。一旁的路人看到這一幕也上前表示關心，但貨車沒有因此停下來，而是繼續往前開，這名孩子就一直懸吊在貨車後方。

這起事件引爆了國內民眾的怒火，怒批政府的手段殘忍不人道。該國移民局局長阿爾坎塔拉（Venancio Alcántara）在聲明中表示，這事件「令人不安和心碎」。移民局補充，該名男性官員已被解僱，他僅僅工作了20天。而女子是海地人，特工了解情況後將她釋放。據《NDTV》報道，據聯合國機構國際移民組織（IOM）稱，多明尼加共和國是加勒比海國家中外國出生人口最多的國家。世界銀行表示，2010年估計有45萬名移民。IOM說，這意味著其總人口中約有4.5%是在外國出生。

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