多明尼加環境部長在辦公室被槍殺，槍手為兒時朋友。(網上圖片)

總統府表示，一名男子周一(6日)上午闖入梅拉的辦公室，隨後開槍將他殺死，英國廣播公司(BBC)報道，案發時有人至少聽到6下槍聲。相關部門當場拘捕梅拉一名兒時朋友Miguel Cruz，相信就是施襲者。

加勒比海島國多明尼加共和國環境部長梅拉(Orlando Jorge Mera)，在首都聖多明各的辦公室遇刺身亡。梅拉的1名兒時朋友被捕，行兇動機未明。

梅拉家人：我們都寬恕這人

梅拉的家人發表聲明指：「他(梅拉)被一名兒時就成為朋友的男子槍殺」，聲明又指：「我們都寬恕作這事的人。奧蘭多最大的遺產之一就是不記仇」

總統阿比納德爾(Luis Abinader)於社交平台向梅拉的家屬表示慰問。

55歲的梅拉是前總統的兒子，2020年8月起擔任環境部長，上任以來主張負責任地使用自然資源、保護生態系統、減少環境污染等。