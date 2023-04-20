多次被偷包裹　名古屋男子用AirTag成功誘捕小偷

在日本，不少人網購後都會任由速遞公司把包裹放在家門口，在回家後就拿入屋內，然而名古屋一名男子，就不止一次發現他的包裹被人偷走。由於發生過多次，令男子非常憤怒，決心要把小偷找出。結果他利用蘋果的AirTag，放在一個誘餌包裹，最終成功誘捕小偷。

日本東海電視台報道，一名住在名古屋市的35歲男子表示：「原本放在門外，停車處的商品不見了，最初我以為只自己搞錯，但因為發生過很多次，因此我相信是有問題。」他表示，大約一個月前，購買的遊戲機也好，手辦模型也好，總是不見了，由於發生過5次以上，於是決定要「緝兇」。