多次被偷包裹　名古屋男子用AirTag成功誘捕小偷

在日本，不少人網購後都會任由速遞公司把包裹放在家門口，在回家後就拿入屋內，然而名古屋一名男子，就不止一次發現他的包裹被人偷走。由於發生過多次，令男子非常憤怒，決心要把小偷找出。結果他利用蘋果的AirTag，放在一個誘餌包裹，最終成功誘捕小偷。
日本東海電視台報道，一名住在名古屋市的35歲男子表示：「原本放在門外，停車處的商品不見了，最初我以為只自己搞錯，但因為發生過很多次，因此我相信是有問題。」他表示，大約一個月前，購買的遊戲機也好，手辦模型也好，總是不見了，由於發生過5次以上，於是決定要「緝兇」。
男子表示，因為知道AirTag放在手機或是銀包內可以知悉位置，於是就買下了一個AirTag，然後在設計好一個誘捕用的包裹，裡面偽裝放入了電子遊戲機，同時放進AirTag。他表示大約2日後，他打開iPhone發現包裹的AirTag正在移動，於是就去追尋這個小偷。男子表示，發現對方原來是一個來派送另一件貨品到來的送貨員，從他的家中離開，並從AirTag證實其位置，於是追上去問該送貨員。
一名送貨員被拘捕
男子表示，送貨員承認了是他偷取男子的貨物，並向他下跪及表示願意退還偷取的物品，希望得到原諒。然而男子最終還是報警，並由名古屋市警方拘捕一名28歲的送貨員。送貨員承認多次偷取被害男子的包裹，而警察亦調查送貨員還有沒有涉及其他的案件。