夜闖女主播香閏　日本當紅男主播逃走由3樓跳下受傷(有片)

日本NHK一名負責體育的當紅男主播，早前竟然尾隨同公司的年輕女主播回家，更闖入她的香閏，但被女主播家中的男友人當場發現，男主播為逃離現場，由3樓一躍而下，受傷送院，並在出院後被捕。
現年47歲的船岡久嗣任職於NHK札幌電視局，主要負責體育播報。事發於上周五(17日) 11時許，由札幌到東京出差的船岡久嗣，竟然尾隨同樣任職於NHK東京總部的20多歲女主播放工回家，跟在女主播後面進入大樓的大門，隨後更闖入女主播的香閨，慶幸女主播家中另一名男姓友人，當場發生肢體撞撞，船岡久嗣趁機逃脫，並從大廈的3樓露台直接跳落，當場受傷，由於傷勢不輕，住院2日，警方於他出院當日以私闖民宅將他拘捕。
NHK就事件發道歉聲明
報道提到，NHK內部雖然有近500名主播，但是每次能被選中負責奧運轉播的僅30人，且每次都是這幾十人不斷輪轉，門檻極高，而船岡久嗣就是其中一人，可見是業精英之一，因此事件發生後令不少同袍「大跌眼鏡」。
NHK周二(21日)也在官網公布船岡久嗣被捕的消息，同時發出道歉聲明。船岡久嗣1999年入職，曾在2021年東京奧運轉播競技體操、2022年北京冬季奧運轉播花滑項目。
#NHK #船岡久嗣 アナウンサー逮捕— 猫山 参吉 二世 (@nekoyamasankit2) February 21, 2023
飛び降りってよっぽど焦っとったんやろ
阿呆なオッサンや🤣🤣🤣
元NHKの登坂アナに似てるから『偽麿』とのあだ名だったらしい❓#フジテレビ
【独自】NHK男性アナを逮捕 20代女性アナ宅に“侵入”…取り押さえられると3階から“飛び降り” https://t.co/vD0ryCFxa4 https://t.co/aNLD7PrsqF pic.twitter.com/Vp0dFnRy9y