夜闖女主播香閏　日本當紅男主播逃走由3樓跳下受傷(有片)

日本NHK一名負責體育的當紅男主播，早前竟然尾隨同公司的年輕女主播回家，更闖入她的香閏，但被女主播家中的男友人當場發現，男主播為逃離現場，由3樓一躍而下，受傷送院，並在出院後被捕。

現年47歲的船岡久嗣任職於NHK札幌電視局，主要負責體育播報。事發於上周五(17日) 11時許，由札幌到東京出差的船岡久嗣，竟然尾隨同樣任職於NHK東京總部的20多歲女主播放工回家，跟在女主播後面進入大樓的大門，隨後更闖入女主播的香閨，慶幸女主播家中另一名男姓友人，當場發生肢體撞撞，船岡久嗣趁機逃脫，並從大廈的3樓露台直接跳落，當場受傷，由於傷勢不輕，住院2日，警方於他出院當日以私闖民宅將他拘捕。