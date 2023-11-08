夠狠｜登機遲大到　悍婦闖停機坪肉身擋飛機(有片)

間中有聞有人肉身擋車，肉身擋飛機卻是非常罕見。澳洲首都坎培拉一名女子，因為錯過的登機時間，竟然不顧機場保安人員阻攔，衝落停機坪攔截飛機，直接向機師請求讓她登機。
綜合報道，本月1日，一名女子在坎培拉機場(Canberra Airport)搭飛機，詎料遲大到錯過的登機時間，絕望之際竟然不顧機場保安人員阻攔，衝落停機坪走到飛機頭攔截，並向駕駛艙內的機師揮手，示意要求准許她登機。女子瘋狂的行為被在候機室的乘客拍下。
事件導致航班集體延誤大概10分鐘
目擊者之一Simon Hales形容事件「太離奇」，他目睹該女子不顧登機口工作人員的勸阻，將工作人員推倒，並直接往下衝到停機坪。Simon指：「她跳起來試圖對機長大喊，博得機長的注意。」幸好機師得知情況後及時關閉引擎，沒有造成任何人員受傷。該名女子最終當然不得要領，事件導致坎培拉機場的航班集體延誤大概10分鐘，但航班很快恢復正常，而涉事女子亦於當晚7時半被警員拘捕，不得保釋。
Mild chaos at #CanberraAirport tonight. #runwaymodel ? 😛 #securitybreach pic.twitter.com/JEVaj9Omnr— Dennis Bilic (@TheFullDen) November 1, 2023