夠狠｜登機遲大到　悍婦闖停機坪肉身擋飛機(有片)

間中有聞有人肉身擋車，肉身擋飛機卻是非常罕見。澳洲首都坎培拉一名女子，因為錯過的登機時間，竟然不顧機場保安人員阻攔，衝落停機坪攔截飛機，直接向機師請求讓她登機。

綜合報道，本月1日，一名女子在坎培拉機場(Canberra Airport)搭飛機，詎料遲大到錯過的登機時間，絕望之際竟然不顧機場保安人員阻攔，衝落停機坪走到飛機頭攔截，並向駕駛艙內的機師揮手，示意要求准許她登機。女子瘋狂的行為被在候機室的乘客拍下。