夠騎呢｜男子入住知名酒店　半夜驚見經理在吮他腳趾

美國一名男子入住田納西州一間知名酒店，詎料半夜醒來竟發現酒店經理在他房間「舔他腳趾」，雖然酒店經理已經被捕，但讓他留下心理陰影，至今不敢安心睡覺，決定將對酒店和經理提控。
英國《地鐵報》(Metro)報道，來自德州一名男子Peter Brennan因為到田納西州納士維(Nashville)參加研討會，在3月30日入住當地的希爾頓酒店Hilton Downtown Nashville hotel 。不過當日清晨5點時他卻被「不速之客」驚醒。Peter說，他睜開眼竟然發現有人在他的房間內，而且還在「吮他的腳趾」。他當下被嚇得從床上跳起身，質問對方身分、為甚麼進他的房間，不過對方顧左右而言他，沒有正面回答。Peter見對方穿著制服，身上還掛著名牌，認為對方應該是酒店員工，隨即報警。
經理聲稱聞到煙味入房查看
田納西州警方調查後發現，涉案員工為該酒店經理David Neal，並於上周五(5日)在其家中將他拘捕。52歲的David Neal聲稱，自己是因為聞到房間有煙味，才會複製房卡進入房間查看。不過，當日其他員工和房客都無反映聞到煙味。目前David Neal被控犯有加重盜竊罪與傷害罪。
Peter表示，事件發生到現在他一直很焦慮恐慌，就連在自己家裡亦沒法安心，將會對希爾頓酒店及該名經理提控。希爾頓發言人回應，納士維市的希爾頓酒店為第三方獨立經營管理，因此希爾頓並無直接僱用該名員工，並強調希爾頓非常重視客人的安全，會全力配合警方調查。