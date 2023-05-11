夠騎呢｜男子入住知名酒店　半夜驚見經理在吮他腳趾

美國一名男子入住田納西州一間知名酒店，詎料半夜醒來竟發現酒店經理在他房間「舔他腳趾」，雖然酒店經理已經被捕，但讓他留下心理陰影，至今不敢安心睡覺，決定將對酒店和經理提控。

英國《地鐵報》(Metro)報道，來自德州一名男子Peter Brennan因為到田納西州納士維(Nashville)參加研討會，在3月30日入住當地的希爾頓酒店Hilton Downtown Nashville hotel 。不過當日清晨5點時他卻被「不速之客」驚醒。Peter說，他睜開眼竟然發現有人在他的房間內，而且還在「吮他的腳趾」。他當下被嚇得從床上跳起身，質問對方身分、為甚麼進他的房間，不過對方顧左右而言他，沒有正面回答。Peter見對方穿著制服，身上還掛著名牌，認為對方應該是酒店員工，隨即報警。