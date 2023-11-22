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國際
2023-11-22 14:28:00

夢幻工作｜小熊貓食蘋果超萌體檢　任保育員又攬又摸羨煞網民（有片）

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小熊貓食蘋果超萌體檢，任保育員又攬又摸羨煞網民。(X)

小熊貓食蘋果超萌體檢，任保育員又攬又摸羨煞網民。(X)

動物園內不同動物都有賴保育員細心照顧，不僅要餵食餐點、打掃園舍，更要時刻注意每隻動物的健康狀況。日本一名網民近日分享他參觀動物園期間，看到保育員為一隻小熊貓進行體檢的畫面，他將過程拍成短片並分享到網上，療癒又可愛的過程羨煞無數網友，紛紛直呼「夢幻工作」。

綜合報道，日本網民「アルン」經常於社交平台X分享自己參觀日本各地的動物園照片或影片。他在16日分享自己前往日本兵庫縣神戶市「王子動物園」參觀時，偶然看到園內小熊貓「Jazz」，單手拿著蘋果，一邊吃著，一邊靠在保育員肩膀上，露出一副完全放鬆的姿態，似乎有食物萬事足，讓對方為自己身體各處進行健康檢查。

小熊貓「Jazz」，單手拿著蘋果，一邊吃著，一邊靠在保育員肩膀上。(X) Jazz露出一副完全放鬆的姿態，似乎有食物萬事足，讓對方為自己身體各處進行健康檢查。(X) 小熊貓「Jazz」，單手拿著蘋果，一邊吃著，一邊靠在保育員肩膀上。(X)

網民：上輩子積德才換來的夢幻工作

溫馨可愛的互動畫面吸引700多萬人次瀏覽，不少網民紛紛留言表示羨慕，大讚是「美麗的瞬間」、「尾巴感覺好好摸XD」、「上輩子積德才換來的夢幻工作」、「Jazz君好可愛，飼育者也很溫柔喔」、「把手放在飼養員身上，真是可愛呢」、「工作內容：檢查尾巴毛質，順便吃『豆腐』」、「好可愛！好懷念以前去王子動物園的時光」。

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