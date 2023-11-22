夢幻工作｜小熊貓食蘋果超萌體檢　任保育員又攬又摸羨煞網民（有片）

動物園內不同動物都有賴保育員細心照顧，不僅要餵食餐點、打掃園舍，更要時刻注意每隻動物的健康狀況。日本一名網民近日分享他參觀動物園期間，看到保育員為一隻小熊貓進行體檢的畫面，他將過程拍成短片並分享到網上，療癒又可愛的過程羨煞無數網友，紛紛直呼「夢幻工作」。

綜合報道，日本網民「アルン」經常於社交平台X分享自己參觀日本各地的動物園照片或影片。他在16日分享自己前往日本兵庫縣神戶市「王子動物園」參觀時，偶然看到園內小熊貓「Jazz」，單手拿著蘋果，一邊吃著，一邊靠在保育員肩膀上，露出一副完全放鬆的姿態，似乎有食物萬事足，讓對方為自己身體各處進行健康檢查。