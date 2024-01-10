夢見地板藏金　七旬翁掘地逾1年墮12層樓高深洞亡(有片)

夢境可以出現怪誕而難以解釋的事件，有些人卻視之為啟示。巴西一名七旬老翁，因為發夢見家中廚房地板下藏有黃金，於是花了逾1年時間，僱用工人挖掘，近日他在洞裡發現一顆大石頭，更一度考慮用炸藥炸碎，詎料就在他正要進到洞裡尋找寶物時，卻失足由大約40米高處墜下，當場跌死。

綜合報道，71歲老翁Joao Pimenta da Silva聲稱，他在夢中被「靈魂」告知，廚房地板下埋有黃金，鄰居表示，Joao花了逾1年時間挖洞，並僱用很多人挖掘。詎料在上周五(5日)，Joao正要到洞裡尋找寶物時，卻不慎失足從大約40米高處墜落，當場慘死。消防證實，當天下午約1時半接報，屋主從一個直徑約35英寸洞口，墮落相當於12層樓高的深洞。當地傳媒亦發布涉事深洞相片。