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國際
2024-01-10 13:00:00

夢見地板藏金　七旬翁掘地逾1年墮12層樓高深洞亡(有片)

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夢見地板藏金，七旬老翁掘地逾1年終墜12層樓深洞亡。(X)

夢見地板藏金，七旬老翁掘地逾1年終墜12層樓深洞亡。(X)

夢境可以出現怪誕而難以解釋的事件，有些人卻視之為啟示。巴西一名七旬老翁，因為發夢見家中廚房地板下藏有黃金，於是花了逾1年時間，僱用工人挖掘，近日他在洞裡發現一顆大石頭，更一度考慮用炸藥炸碎，詎料就在他正要進到洞裡尋找寶物時，卻失足由大約40米高處墜下，當場跌死。

綜合報道，71歲老翁Joao Pimenta da Silva聲稱，他在夢中被「靈魂」告知，廚房地板下埋有黃金，鄰居表示，Joao花了逾1年時間挖洞，並僱用很多人挖掘。詎料在上周五(5)Joao正要到洞裡尋找寶物時，卻不慎失足從大約40米高處墜落，當場慘死。消防證實，當天下午約1時半接報，屋主從一個直徑約35英寸洞口，墮落相當於12層樓高的深洞。當地傳媒亦發布涉事深洞相片。

鄰居表示，Joao花了逾1年時間挖洞，並僱用很多人挖掘。(X) Joao從一個直徑約35英寸洞口，墮落相當於12層樓高的深洞。(X) 71歲死者Joao Pimenta da Silva。(X)

狂熱掘地 曾一度嘗試尋炸藥想爆石

據指，Joao最初以每日70巴西雷亞爾起初他每天以70巴西雷亞爾(折合約111港元)請人挖掘，但隨著洞穴挖得愈來愈深，費用亦增加至每日大約495巴西雷亞爾(折合約788港元)，但近日洞裡發現一顆大石，Joao竟試圖尋找炸藥去炸毀，惟炸藥不容易獲得，才無奈放棄。

報道指，事主當時清理水和泥漿後，試圖離開洞口，卻於洞口附近的木製平台上滑倒，跌入洞底，警方尋獲他的遺體時，發現他頭部、腿部等多處受傷骨折。

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