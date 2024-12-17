大力水手、丁丁版權滿95年　明年起可自由使用創作

《美聯社》報道，今年進入美國公共領域的作品雖不如去年米奇老鼠(Mickey Mouse)般具指標性，但仍包括多項經典之作，例如大力水手和《丁丁歷險記》主角丁丁。同年，福克納(William Faulkner)和海明威(Ernest Hemingway)的多部小說；沃勒(Fats Waller)、波特(Cole Porter)與格什溫(George Gershwin)的經典音樂及其他1929年的作品也將失去版權保護，將成為公共財。

經典漫畫角色大力水手(Popeye)與丁丁(Tintin)將於2025年1月1日正式進入美國公共領域，意味著任何人都可以自由使用和改編這些角色，無須經過版權持有者的許可或支付版權費。

「大力菜」與紅髮丁丁非初版設定

《大力水手》(Popeye the Sailor)的作者為美國漫畫家Elzie Crisler Segar，大力水手於1929年首次出現在漫畫《頂針戲院》(Thimble Theater)，以粗壯的前臂與好鬥的性格著稱。不過，如同米奇老鼠和維尼熊(Winnie the Pooh)，僅最早期版本可自由使用，賦予大力水手力量的菠菜「大力菜」並非一開始就有，因此使用上仍可能衍生法律爭端。而1933年的動畫短片與1980年羅賓威廉斯（Robin Williams）主演的真人電影則仍受版權保護。

至於比利時漫畫家Hergé筆下的《丁丁歷險記》，則於1929年首次出現在比利時報紙《二十世紀》（Le Vingtième Siècle）的副刊，後成為每週連載專欄。值得留意的是，主角丁丁標誌性的紅髮則是在幾年後才出現，因此使用或會成為法律爭議焦點，此外，在許多國家，丁丁的版權須於創作者於1983年去世後滿70年方能失效。